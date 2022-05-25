"Адмирала Кузнецова" обозвали "плавучей кучей мусора"



Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

Источник: YouTube Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".Источник: YouTube

Task & Purpose опубликовало заметку, в заголовке которой "Адмирал Кузнецов", единственный российский авианосец, назван "плавучей кучей мусора".

Публикация американского издания основана на перепечатке материала американского выпуска Business Insider, вдохновленного рейтингом The National Interest, в котором российский корабль попал в пятерку худших в мире авианосцев. Заметка Task & Purpose в целом повторяет выводы оригинального источника. Главной неудачей "Адмирала Кузнецова" называется "ненадежная и проблемная силовая установка".

В марте 2018 года в рейтинге, составленном американским журналом The National Interest, "Адмирал Кузнецов" возглавил пятерку худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду, и оказался единственным из них, до сих пор состоящим на вооружении.

Издание полагает, что причиной неудач "Адмирала Кузнецова" является низкое качество строительства и плохая поддержка, а приведение единственного российского авианосца в надлежащее состояние потребует "больших инвестиций, чем те, на которые готова пойти Россия в настоящее время".

Из семи авианесущих противолодочных крейсеров проекта 1143 "Кречет", созданных в СССР, к настоящему времени в боевом состоянии осталось лишь три. "Киев" и "Минск" проданы Китаю, где превратились в развлекательные центры. "Новороссийск" распилен на металлолом в Южной Корее. "Ульяновск" разобран еще на стапеле. "Адмирал Горшков" продан Индии, где модернизируется в "Викрамадитья" — будущий флагман ВМС страны. "Варяг" продан Китаю, где после переоборудования получил название "Ляонин". У России остался только "Адмирал Кузнецов".