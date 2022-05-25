"Адмирала Кузнецова" обозвали "плавучей кучей мусора"
|
|
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".
Источник: YouTube
Task & Purpose опубликовало заметку, в заголовке которой "Адмирал Кузнецов", единственный российский авианосец, назван "плавучей кучей мусора".
Публикация американского издания основана на перепечатке материала американского выпуска Business Insider, вдохновленного рейтингом The National Interest, в котором российский корабль попал в пятерку худших в мире авианосцев. Заметка Task & Purpose в целом повторяет выводы оригинального источника. Главной неудачей "Адмирала Кузнецова" называется "ненадежная и проблемная силовая установка".
В марте 2018 года в рейтинге, составленном американским журналом The National Interest, "Адмирал Кузнецов" возглавил пятерку худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду, и оказался единственным из них, до сих пор состоящим на вооружении.
Издание полагает, что причиной неудач "Адмирала Кузнецова" является низкое качество строительства и плохая поддержка, а приведение единственного российского авианосца в надлежащее состояние потребует "больших инвестиций, чем те, на которые готова пойти Россия в настоящее время".
Из семи авианесущих противолодочных крейсеров проекта 1143 "Кречет", созданных в СССР, к настоящему времени в боевом состоянии осталось лишь три. "Киев" и "Минск" проданы Китаю, где превратились в развлекательные центры. "Новороссийск" распилен на металлолом в Южной Корее. "Ульяновск" разобран еще на стапеле. "Адмирал Горшков" продан Индии, где модернизируется в "Викрамадитья" — будущий флагман ВМС страны. "Варяг" продан Китаю, где после переоборудования получил название "Ляонин". У России остался только "Адмирал Кузнецов".
|
24.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
24.04.2018 Признанный убогим "Адмирал Кузнецов" отправлен на ремонт
12.04.2018 "Адмирал Кузнецов" сочли убогим
06.04.2018 "Адмирал Кузнецов" признан худшим авианосцем в мировой истории
31.07.2017 Беспилотники, "десантники" и экранопланы: какое будущее ожидает ВМФ России
30.12.2015 Первый и странный
07.12.2015 Российские авианосцы: будет ли у нас авианесущий флот?
31.07.2013 Авианосцы амбиций