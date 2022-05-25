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Глава ОАК: ПАК ДА получит туполевский индекс "Ту"

25.05.2018 ТАСС 754 0
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Tu-160_100_Years_of_Russian_Airforce
Бомбардировщик Ту-160. 100 лет ВВС России: Праздничное шоу в подмосковном Жуковском. Фото Александра Качкаева для "Ленты.ру".

Новый стратегический бомбардировщик могут представить публике в 2018 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) может получить индекс КБ Туполева "Ту", сообщил в интервью ТАСС в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент ОАК Юрий Слюсарь.


"Это продукт Туполевского КБ. И я думаю, что он будет носить также, как и все названия туполевские, историческое имя, оно будет отражено в названии", - сказал он.


Ранее Юрий Борисов, занимавший тогда пост замминистра обороны, сообщал, что новый стратегический бомбардировщик могут представить публике уже в 2018 году, тогда же планируется провести первый полет Ту-160М2. Также замглавы Минобороны рассказал, что ПАК ДА может подняться в воздух в 2025-2026 годах и пойти серию в 2028 или 2029 году.

ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом "Создавая экономику доверия". ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
24.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
ОАК
Туполев
Персоны
Борисов Юрий
Слюсарь Юрий
Проекты
ПАК ДА

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