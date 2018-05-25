Борисов: импортозамещение украинских двигателей для авиации и флота завершено
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Юрий Борисов.
Источник: Минобороны РФ
Вице-премьер отметил, что работа по импортозамещению должна продолжаться
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Россия решила вопросы импортозамещения в области авиационного и военно-морского двигателестроения, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Могу констатировать, что зависимости от украинской продукции уже нет. Ситуация с западными поставками кардинальным образом меняется. Мы решили проблему с авиадвигателями, ВК-2500 заменил ТВ3-117 в армейской авиации. Мы решили проблему с двигательными установками для ВМФ", - сказал он на лекции для слушателей Академии Генерального штаба ВС РФ.
По словам вице-премьера, работа по импортозамещению должна продолжаться. "Успокаиваться здесь нельзя. К сожалению, мы еще испытываем зависимость по электронной компонентной базе, особенно специальной", - отметил Борисов.
Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия сможет полностью заместить комплектующие, которые ранее поставлялись с Украины, к 2018-2019 году.
В 2014 году было заморожено сотрудничество Украины и РФ в военной сфере. С учетом того, что на Украине еще с советских времен частично располагалось производство комплектующих для военной техники, разрыв связей поставил под вопрос исполнение ряда программ российского ОПК. В частности, из-за непоставки украинских газотурбинных установок было приостановлено строительство нескольких кораблей для ВМФ.
Оснащение современным вооружением
Доля современного вооружения и техники в силах общего назначения в этом году превысит 50 %, добавил Борисов.
"По итогу текущих мероприятий уровень современности в этом направлении сегодня составляет 49,6 % и по результатам этого года он запланирован уже выше 50%", - сказал он.
По его словам, процесс увеличения доли современной техники достаточно трудоемкий из-за широкой номенклатуры изделий. "Здесь очень большое количество типажа Сухопутных войск, авиации, надводного и подводного флота. Поэтому, конечно, достичь современности в этом направлении - это наиболее сложная и наиболее ресурсоемкая задача", - отметил вице-премьер.
По его словам, доля современной техники в Силах ядерного сдерживания составляет почти 80%, в Силах всестороннего обеспечения около 70%.
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24.05.2018
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Kangaba
208
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№1
25.05.2018 11:20
Это не так если иметь ввиду что надо еще весь цикл испытаний провести, начать серийное производство и производить нужное кол-во в год всех этих изделий.
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Hazzard
7659
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№2
25.05.2018 11:25
Цитата, q
Мы решили проблему с авиадвигателями, ВК-2500 заменил ТВ3-117 в армейской авиации.
Дану? Что, вот ни одного ТВ3-117 в армейской авиации нет, везде только ВК-2500?
Цитата, q
Мы решили проблему с двигательными установками для ВМФ
А это вообще новость. Каким образом?
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Baltas
807
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№3
25.05.2018 13:12
Цитата, Hazzard сообщ. №2
А это вообще новость. Каким образом?Это не новость, а возможный тревожный сигнал на тему,- чем Борисов отличается от Рогозина?
Хотя конечно движение идет в правильном направлении, лучше один раз перетерпеть, но потом иметь и развивать свое.
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