Борисов: импортозамещение украинских двигателей для авиации и флота завершено



Юрий Борисов.

Источник: Минобороны РФ Юрий Борисов.Источник: Минобороны РФ

Вице-премьер отметил, что работа по импортозамещению должна продолжаться

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Россия решила вопросы импортозамещения в области авиационного и военно-морского двигателестроения, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Могу констатировать, что зависимости от украинской продукции уже нет. Ситуация с западными поставками кардинальным образом меняется. Мы решили проблему с авиадвигателями, ВК-2500 заменил ТВ3-117 в армейской авиации. Мы решили проблему с двигательными установками для ВМФ", - сказал он на лекции для слушателей Академии Генерального штаба ВС РФ.

По словам вице-премьера, работа по импортозамещению должна продолжаться. "Успокаиваться здесь нельзя. К сожалению, мы еще испытываем зависимость по электронной компонентной базе, особенно специальной", - отметил Борисов.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия сможет полностью заместить комплектующие, которые ранее поставлялись с Украины, к 2018-2019 году.

В 2014 году было заморожено сотрудничество Украины и РФ в военной сфере. С учетом того, что на Украине еще с советских времен частично располагалось производство комплектующих для военной техники, разрыв связей поставил под вопрос исполнение ряда программ российского ОПК. В частности, из-за непоставки украинских газотурбинных установок было приостановлено строительство нескольких кораблей для ВМФ.

Оснащение современным вооружением

Доля современного вооружения и техники в силах общего назначения в этом году превысит 50 %, добавил Борисов.

"По итогу текущих мероприятий уровень современности в этом направлении сегодня составляет 49,6 % и по результатам этого года он запланирован уже выше 50%", - сказал он.

По его словам, процесс увеличения доли современной техники достаточно трудоемкий из-за широкой номенклатуры изделий. "Здесь очень большое количество типажа Сухопутных войск, авиации, надводного и подводного флота. Поэтому, конечно, достичь современности в этом направлении - это наиболее сложная и наиболее ресурсоемкая задача", - отметил вице-премьер.

По его словам, доля современной техники в Силах ядерного сдерживания составляет почти 80%, в Силах всестороннего обеспечения около 70%.