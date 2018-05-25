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Борисов: импортозамещение украинских двигателей для авиации и флота завершено

25.05.2018 ТАСС 2374 4
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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник: Минобороны РФ

Вице-премьер отметил, что работа по импортозамещению должна продолжаться

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Россия решила вопросы импортозамещения в области авиационного и военно-морского двигателестроения, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Могу констатировать, что зависимости от украинской продукции уже нет. Ситуация с западными поставками кардинальным образом меняется. Мы решили проблему с авиадвигателями, ВК-2500 заменил ТВ3-117 в армейской авиации. Мы решили проблему с двигательными установками для ВМФ", - сказал он на лекции для слушателей Академии Генерального штаба ВС РФ.

По словам вице-премьера, работа по импортозамещению должна продолжаться. "Успокаиваться здесь нельзя. К сожалению, мы еще испытываем зависимость по электронной компонентной базе, особенно специальной", - отметил Борисов.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия сможет полностью заместить комплектующие, которые ранее поставлялись с Украины, к 2018-2019 году.

В 2014 году было заморожено сотрудничество Украины и РФ в военной сфере. С учетом того, что на Украине еще с советских времен частично располагалось производство комплектующих для военной техники, разрыв связей поставил под вопрос исполнение ряда программ российского ОПК. В частности, из-за непоставки украинских газотурбинных установок было приостановлено строительство нескольких кораблей для ВМФ.

Оснащение современным вооружением

Доля современного вооружения и техники в силах общего назначения в этом году превысит 50 %, добавил Борисов.

"По итогу текущих мероприятий уровень современности в этом направлении сегодня составляет 49,6 % и по результатам этого года он запланирован уже выше 50%", - сказал он.

По его словам, процесс увеличения доли современной техники достаточно трудоемкий из-за широкой номенклатуры изделий. "Здесь очень большое количество типажа Сухопутных войск, авиации, надводного и подводного флота. Поэтому, конечно, достичь современности в этом направлении - это наиболее сложная и наиболее ресурсоемкая задача", - отметил вице-премьер.

По его словам, доля современной техники в Силах ядерного сдерживания составляет почти 80%, в Силах всестороннего обеспечения около 70%.
24.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
ВК-2500
ТВ3-117
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Мантуров Денис
Проекты
Ядерный щит

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RO
Kangaba
208
№1
25.05.2018 11:20
Это не так если иметь ввиду что надо еще весь цикл испытаний провести, начать серийное производство и производить нужное кол-во в год всех этих изделий.
0
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RU
Hazzard
7659
№2
25.05.2018 11:25
Цитата, q
Мы решили проблему с авиадвигателями, ВК-2500 заменил ТВ3-117 в армейской авиации.

Дану? Что, вот ни одного ТВ3-117 в армейской авиации нет, везде только ВК-2500?

Цитата, q
Мы решили проблему с двигательными установками для ВМФ

А это вообще новость. Каким образом?
0
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LT
Baltas
807
№3
25.05.2018 13:12
Цитата, Hazzard сообщ. №2
А это вообще новость. Каким образом?
Это не новость, а возможный тревожный сигнал на тему,- чем Борисов отличается от Рогозина?
Хотя конечно движение идет в правильном направлении, лучше один раз перетерпеть, но потом иметь и развивать свое.
0
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RU
beka1
1584
№4
25.05.2018 18:21
А что такое Силы всестороннего обеспечения?
0
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