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Подлодка спецназначения "Хабаровск" проходит гидравлические испытания

25.05.2018 ТАСС 512 0
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Севмаш
Предприятие Севмаш.
Источник: © Владимир Ларионов/ТАСС

Полная программа испытаний разбита на этапы и занимает несколько месяцев, отметили в пресс-службе предприятия "Севмаш"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09851 "Хабаровск" начала проходить гидравлические испытания. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе "Севмаша".

"На атомной подводной лодке проекта 09851 завершен один из важных этапов строительства - гидравлические испытания основного корпуса носового блока", - рассказали на предприятии.

Специальная межведомственная комиссия проверила готовность корпуса корабля, систем и оборудования, оформление документации и дала разрешение на начало технической операции, которая проводилась в режиме тишины. "Все корабельные конструкции выдержали заданные нагрузки, тем самым подтвердив качество выполненных работ. В настоящее время идет работа по испытанию прочных конструкций корабля. Полная программа испытаний разбита на этапы и занимает по графику несколько месяцев", - пояснили в пресс-службе завода.

В июле 2014 года на предприятии "Севмаш" в Северодвинске заложили сразу три подводные лодки - "Князь Олег" (проект "Борей"), "Красноярск" (проект "Ясень") и "Хабаровск".

По данным открытых источников, "Хабаровск" - это корабль проекта 09851, который является носителем глубоководных станций и новейших робототехнических систем.

На "Севмаше" строятся как минимум две атомные подлодки спецназначения. В частности, по данным из открытых источников, незаконченная АПЛ проекта 949А "Белгород" была в декабре 2012 года перезаложена по спецпроекту 09852, она станет носителем необитаемых и обитаемых глубоководных исследовательских аппаратов.
24.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Севмаш
Проекты
885 Ясень
949А Антей
955 Борей
Робот

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