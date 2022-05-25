Подлодка спецназначения "Хабаровск" проходит гидравлические испытания
|
|
Предприятие Севмаш.
Источник: © Владимир Ларионов/ТАСС
Полная программа испытаний разбита на этапы и занимает несколько месяцев, отметили в пресс-службе предприятия "Севмаш"
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09851 "Хабаровск" начала проходить гидравлические испытания. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе "Севмаша".
"На атомной подводной лодке проекта 09851 завершен один из важных этапов строительства - гидравлические испытания основного корпуса носового блока", - рассказали на предприятии.
Специальная межведомственная комиссия проверила готовность корпуса корабля, систем и оборудования, оформление документации и дала разрешение на начало технической операции, которая проводилась в режиме тишины. "Все корабельные конструкции выдержали заданные нагрузки, тем самым подтвердив качество выполненных работ. В настоящее время идет работа по испытанию прочных конструкций корабля. Полная программа испытаний разбита на этапы и занимает по графику несколько месяцев", - пояснили в пресс-службе завода.
В июле 2014 года на предприятии "Севмаш" в Северодвинске заложили сразу три подводные лодки - "Князь Олег" (проект "Борей"), "Красноярск" (проект "Ясень") и "Хабаровск".
По данным открытых источников, "Хабаровск" - это корабль проекта 09851, который является носителем глубоководных станций и новейших робототехнических систем.
На "Севмаше" строятся как минимум две атомные подлодки спецназначения. В частности, по данным из открытых источников, незаконченная АПЛ проекта 949А "Белгород" была в декабре 2012 года перезаложена по спецпроекту 09852, она станет носителем необитаемых и обитаемых глубоководных исследовательских аппаратов.
|
24.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.03.2018 Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
20.03.2018 Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
22.01.2018 Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
21.12.2017 Обойма с "Цирконами": зачем России атомная подлодка пятого поколения
31.07.2017 Акулы войны. Самые грозные и необычные субмарины в мире
29.06.2017 "Известия": готовится предварительный план перехода производственных мощностей "Севмаша" на выпуск АПЛ 5-го поколения
22.02.2017 Этот союзник не подведет
26.12.2016 "Если думаете, что мы только молотками умеем махать, вы сильно заблуждаетесь"