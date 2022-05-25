Американские F-22 "потеряли преимущества" перед российскими самолетами



Истребитель F-22.

Источник: Brett Clashman/U.S. Air Force Истребитель F-22.Источник: Brett Clashman/U.S. Air Force

Использование ВВС США истребителей F-22 в Сирии лишило Вашингтон преимуществ этой модели над российскими самолетами, так как Россия получила слишком много информации о них, пишут американские СМИ.

"Небо над Ираком и особенно Сирией стало для России настоящим кладезем информации о том, как мы действуем во время операций. Наши противники наблюдают за нами, учатся у нас", – заявила генерал-лейтенант ВВС США Вералинн Джеймисон изданию Military Watch, передает РИА "Новости".

Издание отмечает, что F-22 наносили удары над территорией, которая полностью контролируется российскими системами слежения. Из-за этого истребитель пятого поколения ВВС США лишился главного преимущества – системы защиты от радаров, так как Россия имела достаточно времени, чтобы узнать и протестировать стелс-технологии F-22 и выработать меры по противодействию ему.

В статье отмечается, что Россия сможет использовать эти технологии в производстве своих самолетов.

Издание указывает, что российские ЗРК С-300 и С-400 полностью контролируют воздушное пространство над Израилем, Ливаном и Сирией. В связи с этим портал считает, что Израиль не сможет использовать в полной мере имеющиеся у него самолеты F-35. На американских истребителях придется отключать его стелс-системы, чтобы Россия не могла их изучить. Еще один вариант – использовать более старые F-15.

Ранее СМИ заявили, что американские истребители F-35 уже побеждают российские средства ПРО С-300 на Ближнем Востоке.

Сергей Гурьянов