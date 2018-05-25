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Российские "убийцы стелс" встали на дежурство

25.05.2018 Российская газета 953 1
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Российская РЛС "Струна-1"
Российская РЛС "Струна-1".
Источник: rg.ru

Российская РЛС "Струна-1" представляет серьезную угрозу для ВВС США - в первую очередь, для самолетов пятого поколения F-22 и F-35, выполненных по технологиям малой заметности. "Струна" к этим технологиям невосприимчива и различает любые летательные аппараты - даже неметаллические воздушные шары и дельтапланы, - в особенности на малой и сверхмалой высоте.

Бистатический радар "Струна-1" и его экспортная версия "Барьер-Е" - наиболее инновационные разработки российского ВПК, пишет американский военный портал The National Interest. В тандеме с другими РЛС, предназначенными для поиска малозаметных целей, они могут быть очень опасны для самолетов-невидимок, поскольку видят их не хуже, чем другие типы целей.

Технология стелс основано на снижении эффективной площади рассеяния (ЭПР) цели. Проще говоря, на экране радара малозаметный объект будет выглядеть намного меньше, чем на самом деле. Самолет - как беспилотник, а дрон или повернутая к радару поперечным сечением ракета покажутся крохотной точкой, которую автоматика РЛС отбросит как малозначительную и на сопровождение не возьмет.

Обычные радары используют принцип отражения радиоволн: излучатель посылает сигнал, он отражается от летательного аппарата, возвращается обратно и улавливается приемником. При этом отраженный сигнал значительно слабее исходного - в идеальных условиях в четыре раза. Стелс-технологии направлены на еще большее его ослабление - для этого самолетам придают специфическую форму и наносят на них специальное покрытие, поглощающее радиоловны.

В "Струне" применен иной способ радиолокации - на просвет. Излучатель и приемник разнесены в пространстве и сканируют объекты, находящиеся между ними. Такой метод увеличивает ЭПР на несколько порядков и фактически игнорирует любые стелс-покрытия, пишет обозреватель NI Чарли Гао. Вдобавок РЛС с большой точностью определяет динамические и другие характеристики цели. С его помощью можно обнаруживать неметаллические объекты - например, аэростаты или дельтапланы.

Размещенные в грузовиках излучатель и приемник "Струны" находятся на расстоянии 50 километров друг от друга. В состав РЛС могут входить до десятка таких приемо-передающих постов, в совокупности контролирующие фронт протяженностью 500 километров. Посты обмениваются информацией по закрытым каналам связи, излучатели и приемники могут быть подняты на 25-метровую высоту для лучшего сканирования малых высот - самой проблемной зоны обычных радаров. Автоматика способна сопровождать до 50 целей - по 5 в зоне ответственности каждого из постов.

Правда, у бистатических РЛС тоже есть недостатки. Они не работают на высотах выше семи километров, а поле зрения станции довольно узко и имеет форму овала. На равном расстоянии от приемника и передатчика ширина захвата "Струны" составляет 12 километров, в непосредственной близости с аппаратурой - 1,5 км.

РЛС создана концерном ПВО "Алмаз-Антей", однако информация о ней отсутствует на сайте компании. На аэрокосмической салоне МАКС-2007 была представлена упрощенная версия радара, "Барьер-Е", предназначенная для экспорта. По некоторым данным, РЛС "Струна" развернуты под Москвой.

- Российские бистатические радары не являются универсальными РЛС, но представляют серьезную опасность для авиации НАТО. Тактика применения фронтовой малозаметной авиации буквально загоняет ее в зону действия "Струны", - резюмирует Гао.


Антон Валагин
24.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
NATO
БПЛА
МАКС-20XX

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
IL
sivuch1239
661
№1
25.05.2018 13:57
А что на фотографии ?
0
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