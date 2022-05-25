

Многофункциональный истребитель МиГ-35.

Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС Многофункциональный истребитель МиГ-35.Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 24 мая. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует со следующего года начать серийные поставки истребителей МиГ-35 в ВКС РФ, серийное производство уже началось.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь.

"Производство серийных машин в Луховицах мы уже начали. Наша задача – со следующего года начать уже серийную поставку самолетов в войска", – сказал Ю.Слюсарь на ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая.