Структура мировых поставок вертолетной техники в 2009-2016 гг. и прогноз на период 2017-2020 гг.



Вертолет Ми-38-2 (ОП-3) на выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2017.

Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов Вертолет Ми-38-2 (ОП-3) на выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2017.Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

ЦАМТО, 24 мая. К открытию XI Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2018 ЦАМТО публикует статистику мирового экспорта/импорта военной вертолетной техники в 2009-2016 гг. и прогноз на 2017-2020 гг.

Расчет произведен на основании данных, имевшихся в распоряжении ЦАМТО по состоянию на конец декабря 2017 года.

Мировой экспорт/импорт вертолетной техники в 2009-2016 гг.

В период 2009-2016 гг. объем мирового экспорта/импорта военной вертолетной техники по четырем категориям ЦАМТО оценивает в сумму 80,407 млрд. долл. (15,93% от всего мирового объема экспорта/импорта вооружений в этот период).

В эти категории входят многоцелевые вертолеты, морские патрульные вертолеты и вертолеты ПЛО, тяжелые транспортные вертолеты и ударные вертолеты. В данном анализе учитывается стоимость всех поставок – новые вертолеты, лицензионные программы, ремонт, модернизация и поставка из состава ВС стран-экспортеров.

По фактическому стоимостному объему продаж военной вертолетной техники за рассматриваемый период минимальное значение было зафиксировано в 2009 году – 4,180 млрд. долл. Максимального объема за рассматриваемый период мировой рынок военных вертолетов достиг в 2016 году – 16,364 млрд. долл. В целом в данном сегменте имеет место существенный рост объемов продаж, начиная с 2010 года.

Лидером продаж в этом сегменте являются многоцелевые вертолеты – 48,320 млрд. долл. в период 2009-2016 гг., что составляет 60,1% от общего объема продаж военной вертолетной техники.

Второе место по стоимости поставок занимают ударные вертолеты – 15,172 млрд. долл. (18,87%). Третье место занимают вертолеты ПЛО – 9,976 млрд. долл. (12,41%), четвертое место – тяжелые транспортные вертолеты – 6,938 млрд. долл. (8,63%).

Прогноз экспорта вертолетной техники в 2017-2020 гг.

Ниже приведена оценка прогнозируемых объемов поставок вертолетной техники на период 2017-2020 гг. на основе контрактов и намерений по состоянию на конец 2017 года. Практически это оценка объемов экспорта вертолетной техники на ближнесрочный период, исходя из имеющегося портфеля заказов и намерений. Расчет проведен в соответствии с начальными условиями контрактов (и намерений) по срокам поставок вертолетной техники, либо, где таких данных не имеется, делается экстраполяция по графику поставок по аналогичным контрактам однотипной техники.

Безусловно, наиболее близкий к реальности прогноз представляют собой данные на 2017 год. Тем не менее, даже по 2017 году реальная цифра будет в дальнейшем скорректирована за счет реализации краткосрочных контрактов. Количество заключенных контрактов со сроком исполнения в 2018-2020 гг. будет еще более значительным. То есть данный рейтинг дает представление об объемах экспорта вертолетной техники по уже имеющемуся текущему портфелю заказов с точки зрения как его общего объема, так и выполнения контрактных обязательств и намерениям по годам. Следует учесть, что в связи со сложной экономической ситуацией во многих странах, ряд уже заключенных контрактов может быть в дальнейшем скорректирован как по количеству поставляемой техники, так и по срокам исполнения. Не исключено, что ряд контрактов будет радикально пересмотрен вплоть до их полного аннулирования, однако прогнозируемое количество полностью аннулированных контрактов будет небольшим в общем объеме заключенных соглашений.

С учетом вышесказанного, в 2017-2020 гг. доля вертолетной техники в структуре мирового военного экспорта снизится на 1,26 процентных пункта, тем не менее, вертолетная техника сохранит за собой второе место в рейтинге (после авиационной техники).

Для сравнения: в 2009-2016 гг. категория "военные вертолеты" занимала второе место с показателем 80,407 млрд. долл. (15,93% мирового рынка, в том числе 56,165 млрд. долл. в 2013-2016 гг. и 24,242 млрд. долл. в 2009-2012 гг.). В 2017-2020 гг. объем продаж военных вертолетов составит 59,738 млрд. долл. (14,67% рынка).

В расчет включены поставки новых вертолетов, лицензионные программы, поставки из состава ВС стран-экспортеров, ремонт и модернизация. Стоимостной объем поставок оценивается в текущих долларах США на момент заключения контрактов.

Согласно уже заключенным контрактам, тендерам, а также намерениям по прямой закупке объем экспорта военных вертолетов в 2017 году составит, по оценке ЦАМТО, 12,641 млрд. долл. (13,72% в общем балансе мировых продаж), в 2018 году – 15,356 млрд. долл. (18,16%), в 2019 году – 15,019 млрд. долл. (14,35%) , в 2020 году – 16,721 млрд. долл. (13,29%).

Лидерство по объему продаж в сегменте военной вертолетной техники в 2017-2020 гг. сохранят за собой многоцелевые вертолеты – 23,799 млрд. долл., что составляет 39,84% от общего прогнозируемого объема продаж военной вертолетной техники в 2017-2020 гг. По годам объем экспорта многоцелевых вертолетов прогнозируется (при условии соблюдения изначально заявленных графиков поставок) следующим образом: 6,221 млрд. долл. в 2017 году, 5,499 млрд. долл. в 2018 году, 5,633 млрд. долл. в 2019 году и 6,446 млрд. долл. в 2020 году.

Второе место в сегменте военной вертолетной техники по стоимости поставок в 2017-2020 гг. займут ударные вертолеты – 18,844 млрд. долл. (31,53% в общем балансе поставок военных вертолетов). В этом сегменте будет иметь место очень резкий рост объемов продаж. По годам объем экспорта ударных вертолетов прогнозируется следующим образом: 3,232 млрд. долл. в 2017 году, 5,110 млрд. долл. в 2018 году, 4,313 млрд. долл. в 2019 году и 6,189 млрд. долл. в 2020 году.

Третье место займут тяжелые транспортные вертолеты – 9,235 млрд. долл. в 2017-2020 гг. (15,46% в общем балансе поставок военных вертолетов). По годам объем экспорта тяжелых транспортных вертолетов прогнозируется в объемах: 1,312 млрд. долл. в 2017 году, 1,943 млрд. долл. в 2018 году, 3,130 млрд. долл. в 2019 году и 2,850 млрд. долл. в 2020 году.

Четвертое место займут противолодочные вертолеты – 7,859 млрд. долл. в 2017-2020 гг. (13,15% в общем балансе поставок военных вертолетов). По годам объем экспорта противолодочных вертолетов прогнозируется следующим образом: 1,876 млрд. долл. в 2017 году, 2,804 млрд. долл. в 2018 году, 1,943 млрд. долл. в 2019 году и 1,236 млрд. долл. в 2020 году.

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