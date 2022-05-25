Рособоронэкспорт представляет на HeliRussia-2018 военные вертолеты для всех сегментов рынка



Модель вертолета Ми-171А2 на выставке HeliRussia-2014.

Источник: Ростех Модель вертолета Ми-171А2 на выставке HeliRussia-2014.Источник: Ростех

ЦАМТО, 24 мая. АО "Рособоронэкспорт" представляет весь спектр российских военных вертолетов на XI Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2018, которая пройдет с 24 по 26 мая в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве.

"Рособоронэкспорт предлагает иностранным заказчикам российскую вертолетную технику для решения любых задач в различных условиях. Партнерами компании сегодня являются более 70 стран Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Африки, СНГ, Европы. Наши вертолеты состоят на вооружении армейских, антитеррористических, специальных подразделений, в правоохранительных органах и экстренных службах. Они зарекомендовали себя как надежные, долговечные машины, пройдя успешную проверку в реальных боевых условиях", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

На стенде компании на HeliRussia-2018 представлены вертолеты всех классов, востребованные на мировом рынке, а также комплексы с беспилотными летательными аппаратами. Рособоронэкспорт рассчитывает на значительный интерес к ним со стороны более чем 60 иностранных делегаций, приглашенных компанией на выставку.

Высокий экспортный потенциал российских боевых и транспортно-боевых вертолетов Ка-52, Ми-28НЭ, Ми-35М на рынке определяется высокими боевыми, функциональными и эксплуатационными характеристиками, практически подтвержденными в ходе проводимых Вооруженными Силами Российской Федерации антитеррористических операций.

Востребованность российских военно-транспортных Ми-17В-5, Ми-171Ш и тяжелых транспортных вертолетов Ми-26Т2 обусловлена их многофункциональностью, уникальными транспортными возможностями, превосходящими конкурентов, а также их способностью эффективно работать в труднодоступных горных районах с перепадом высот и температуры воздуха.

Класс российских легких многоцелевых вертолетов "Ансат" и Ка-226Т также имеет хороший экспортный потенциал, обусловленный многофункциональностью их применения в интересах различных силовых структур, высокой безопасностью полета и возможностью посадки на неподготовленные малоразмерные площадки, неприхотливостью в эксплуатации и обслуживании.

Рособоронэкспорт планирует реализовать "на полях" HeliRussia-2018 обширную деловую программу. Ожидаются встречи с иностранными делегациями, представляющими силовые структуры стран из разных регионов мира.

Сообщение размещено открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".