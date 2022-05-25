Следователи определят степень причастности бригады России к атаке на MH17
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Источник: http://svpressa.ru/
Следователи определят степень причастности бригады России к атаке на MH17
Генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке заявил, что международная следственная группа продолжает устанавливать степень причастности 53-й бригады вооруженных сил России к крушению лайнера, передает РИА «Новости».
«Констатация этого факта приводит к возникновению вопросов, как, например, вопрос о степени личной причастности этой бригады к атаке на авиалайнер рейса MH17. Это важный вопрос, который еще является предметом расследования», — сказал Вестербеке.
Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который следовал рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. В результате катастрофы погибли все 298 человек, которые находились на борту.
Ранее сообщалось, что международная следственная группа, занимавшаяся расследованием крушения самолета Boeing на востоке Украины, пришла к выводам, что ЗРК «Бук», из которого предположительно был сбит малайзийский лайнер, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил.
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24.05.2018
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