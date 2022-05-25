Россия достроит зону боевого дежурства ПВО на Кунашире до конца 2018 года



Военнослужащие ВС РФ, о. Кунашир.

Источник: www.tia-ostrova.ru Военнослужащие ВС РФ, о. Кунашир.Источник: www.tia-ostrova.ru

Зону боевого дежурства противовоздушной обороны на острове Кунашир Курильской гряды введут в эксплуатацию до ноября 2018 года, сообщили в Минобороны России.

Ход строительства объектов военной инфраструктуры и социального назначения проинспектировал первый заместитель главы ведомства Руслан Цаликов. Он также осмотрел городок Лагунное, где проживают военнослужащие, в частности жилые помещения, медицинский пункт и комнаты бытового обслуживания, сообщает "Интерфакс".

В феврале стало известно, что Минобороны России разместит авиацию Воздушно-космических сил (ВКС) на острове Итуруп. На сегодняшний день на территории Курильской гряды базируется пулеметно-артиллерийская дивизия Восточного военного округа.

Острова южной части этой цепочки — Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких, которые в Токио называют Хабомаи, — вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Япония по-прежнему оспаривает их принадлежность.