С гаджетом вход запрещен



Здание Минобороны РФ.

Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС Здание Минобороны РФ.Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Минобороны запретило проносить на территорию особо важных объектов любые электронные устройства

Минобороны запретило проносить гаджеты на территорию ведомственных режимных объектов (в том числе в любые организации, где работают с документами, содержащими гостайну). Под санкции попали практически все электронные устройства — смартфоны и сотовые телефоны с камерами, а также фото- и видеооборудование, смарт-часы, фитнес-браслеты. Не разрешены даже кнопочные мобильники, хотя первоначально их планировали допустить к использованию.

В Министерстве обороны "Известиям" рассказали, что соответствующие правила уже направлены в войска и начали действовать. Жесткие ограничения касаются именно режимных объектов, они не распространяются на все воинские части.

По данным "Известий", первоначальный список запрещенных гаджетов был короче. В частности, допускалось использование на режимных объектах простых кнопочных телефонов. Однако и они оказались вне закона. Теперь нельзя проносить любые гаджеты не только в отдельные войсковые части, но и на объекты, где работают с документами, содержащими государственную тайну (с грифом "секретно", "совершенно секретно" и "особой важности"). Таким образом, запреты ужесточились и распространились на многие объекты Генштаба.

В правилах (копия документа есть в распоряжении "Известий") перечислены технические средства, которые попали под санкции. В перечень вошли смартфоны, средства спутниковой связи, ноутбуки, а также мобильные телефоны. Запрещены все устройства с расширенными мультимедийными возможностями (аудиозапись, фото- и видеосъемка) или способные определять координаты. Вне закона оказались также "умные" часы и фитнес-браслеты, а также техника, оснащенная модулями Wi-Fi, Bluetooth, инфракрасными портами и мобильными модемами.

В некоторых случаях гаджет всё же можно взять с собой на территорию военного объекта. Для этого посетитель заранее представляет перечень оборудования — после чего командир части должен выписать специальный пропуск.

Параллельно в вооруженных силах внедряются превентивные методы технической защиты от утечек информации. USB-порты на служебных компьютерах теперь защищены и работают только с сертифицированными устройствами. Для переноса информации с одного ПК на другой по старинке используются компакт-диски. При этом сильно ограничено количество устройств с возможностью записи CD-ROM.

С апреля ужесточен контроль на контрольно-пропускных пунктах воинских частей и штабов. Посетителей, которые проносят объемные сумки, тщательно досматривают при входе. При обнаружении запрещенного устройства гостя не пропускают на объект.

Минобороны — высокотехнологичное ведомство, его представители в полной мере оценивают риски нежелательной утечки информации. Военнослужащие вынуждены принимать все необходимые меры, чтобы сохранить свои секреты, рассказал "Известиям" советник президента России по вопросам интернета Герман Клименко.

— Сейчас ряд гражданских корпораций запрещают использование личных технических средств у себя в офисах, — отметил Герман Клименко. — Ситуацию нужно воспринимать спокойно. В нынешних условиях такие запреты необходимы. Это действенная мера по обеспечению секретности и информационной безопасности в воинских частях.

В США существуют не менее суровые правила использования электронного оборудования на территории военных объектов. Насколько серьезно американцы относятся к проблеме шпионажа, можно судить по жестким запретам, введенным в консульствах Соединенных Штатов. Желающим получить визу запрещено проносить туда практически все гаджеты. "Контрабандой" считаются даже провода, фены, батарейки, калькуляторы, электробритвы и электронные сигареты. Сотрудники службы безопасности могут не пропустить практически любого посетителя, если найдут у него подозрительные предметы.

Александр Круглов, Алексей Рамм, Богдан Степовой