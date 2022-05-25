РФ получила запросы от Мексики и Колумбии на поставку вертолетов "Ансат"



Демонстрация вертолета Ансат.

Источник: © РИА Новости / Максим Богодвид Демонстрация вертолета Ансат.Источник: © РИА Новости / Максим Богодвид

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия получила ряд запросов от компаний из Мексики и Колумбии на поставку вертолетов "Ансат" в медицинской версии, заявил журналистам в четверг в ходе выставки HeliRussia-2018 гендиректор компании "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"В прошлом году, когда глава Минпромторга России Денис Мантуров совершал поездку по странам Латинской Америки, сотрудники "Вертолетов России" провели переговоры с партнерами из Колумбии, которые проявили интерес к медицинским вертолетам "Ансат". У нас есть несколько запросов от мексиканских и колумбийских компаний, они очень активно интересуются", - сказал он.

Говоря об основных покупателях российских вертолетов в Латинской Америке, Богинский назвал Перу, Мексику и Колумбию.