Российский источник опроверг информацию об ударе США по сирийской армии



Переданные ВВС России истребители Су-35С с бортовыми номерами "01 красный" (серийный номер 02515) и "02 красный" (серийный номер 02516), являющиеся первыми самолетами этого типа, построенными на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (филиал АО "Компания "Сухой") в 2015 году. Комсомольск-на-Амуре, 16.07.2015.

Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com Переданные ВВС России истребители Су-35С с бортовыми номерами "01 красный" (серийный номер 02515) и "02 красный" (серийный номер 02516), являющиеся первыми самолетами этого типа, построенными на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (филиал АО "Компания "Сухой") в 2015 году. Комсомольск-на-Амуре, 16.07.2015.Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Российский военный источник заявил, что информация о том, что коалиция США нанесла удар по позициям сирийской армии в районе Дейр-эз-Зора, не соответствует действительности.

"Информация об ударах не соответствует действительности", - сказал "Интерфаксу" источник.

Ранее в четверг в ряде СМИ появились сообщения со ссылкой на движение "Хезболла" о том, что коалиция США нанесла удар по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор.