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Российский источник опроверг информацию об ударе США по сирийской армии

25.05.2018 Интерфакс-АВН 237 0
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Истребители Су-35С
Переданные ВВС России истребители Су-35С с бортовыми номерами "01 красный" (серийный номер 02515) и "02 красный" (серийный номер 02516), являющиеся первыми самолетами этого типа, построенными на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (филиал АО "Компания "Сухой") в 2015 году. Комсомольск-на-Амуре, 16.07.2015.
Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Российский военный источник заявил, что информация о том, что коалиция США нанесла удар по позициям сирийской армии в районе Дейр-эз-Зора, не соответствует действительности.

"Информация об ударах не соответствует действительности", - сказал "Интерфаксу" источник.

Ранее в четверг в ряде СМИ появились сообщения со ссылкой на движение "Хезболла" о том, что коалиция США нанесла удар по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор.
24.05.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Сирия
США

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