Дума планирует принять закон, расширяющий полномочия президента РФ в вопросах ВТС и работы частных компаний
|
|
Госдума.
Источник: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Госдума РФ на заседании в четверг планирует принять в окончательном, третьем чтении законопроект, расширяющий полномочия президента РФ в вопросах регулирования деятельности частных компаний, а также в области военно-технического сотрудничества (ВТС).
Соответствующий вопрос включен в повестку заседания нижней палаты парламента.
Поправки были внесены в начале недели депутатом Анатолием Аксаковым (Справедливая Россия) и Игорем Дивинскм (Единая Россия) сразу ко второму чтению законопроекта, который регулирует вопросы работы финансового уполномоченного в РФ.
Статья 4 планируемого к принятию законопроекта наделяет президента РФ правом "в исключительных случаях" принимать решения в области военно-технического сотрудничества (ВТС) без соблюдения отдельных требований закона о ВТС.
Статья 11 расширяет полномочия генерального директора государственной корпорации "Ростех". Уточняется, что он вправе принимать решения, не предусмотренные федеральным законом, регулирующем деятельность данной корпорации.
Статья 12 регулирует особенности создания, реорганизации, ликвидации и правового положения хозяйственных обществ в отдельных сферах деятельности. Сюда включается также реализация обязанностей по хранению, раскрытию и предоставлению информации о деятельности компаний, особенности совершения сделок (включая их нотариальное удостоверение и учет). Статья включает в себя и особенности правового положения эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг, и особенности учета информации о ценных бумагах. Указывается, что "в отдельных сферах деятельности в исключительных случаях" данные особенности могут устанавливаться президентом РФ.
В случае принятия закон вступает в силу со дня официального опубликования.
|
24.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.05.2018 Ростех и Роспатент защитят российские разработки за рубежом
25.05.2018 Ростех и «Сириус» открывают совместные программы по подготовке кадров для диверсификации
25.05.2018 На что способен первый российский ударный беспилотник "Корсар"
25.05.2018 Минпромторг и Ростех подписали СПИК на производство чешских тракторов в России
25.05.2018 Росэлектроника впервые принимает участие в вертолетной выставке HeliRussia
25.05.2018 "Швабе" разработал беспилотник с "всевидящей камерой"
25.05.2018 Ростех локализует производство чешских тракторов в России
25.05.2018 Россия передаст Китаю еще 10 истребителей Су-35С в этом году
|
liudmilapopova
3
|
№1
25.05.2018 10:56
Добрый день! Меня зовут Людмила, Я обучаю людей как заработать в сети интернет. Сам процесс простой, может справиться и новичок! Буду рада если кому то помогла! http://astclick.online/public/3120713741548522
|
-1Сообщить модератору