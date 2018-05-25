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Дума планирует принять закон, расширяющий полномочия президента РФ в вопросах ВТС и работы частных компаний

25.05.2018 Интерфакс-АВН 678 1
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Госдума
Госдума.
Источник: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Госдума РФ на заседании в четверг планирует принять в окончательном, третьем чтении законопроект, расширяющий полномочия президента РФ в вопросах регулирования деятельности частных компаний, а также в области военно-технического сотрудничества (ВТС).

Соответствующий вопрос включен в повестку заседания нижней палаты парламента.

Поправки были внесены в начале недели депутатом Анатолием Аксаковым (Справедливая Россия) и Игорем Дивинскм (Единая Россия) сразу ко второму чтению законопроекта, который регулирует вопросы работы финансового уполномоченного в РФ.

Статья 4 планируемого к принятию законопроекта наделяет президента РФ правом "в исключительных случаях" принимать решения в области военно-технического сотрудничества (ВТС) без соблюдения отдельных требований закона о ВТС.

Статья 11 расширяет полномочия генерального директора государственной корпорации "Ростех". Уточняется, что он вправе принимать решения, не предусмотренные федеральным законом, регулирующем деятельность данной корпорации.

Статья 12 регулирует особенности создания, реорганизации, ликвидации и правового положения хозяйственных обществ в отдельных сферах деятельности. Сюда включается также реализация обязанностей по хранению, раскрытию и предоставлению информации о деятельности компаний, особенности совершения сделок (включая их нотариальное удостоверение и учет). Статья включает в себя и особенности правового положения эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг, и особенности учета информации о ценных бумагах. Указывается, что "в отдельных сферах деятельности в исключительных случаях" данные особенности могут устанавливаться президентом РФ.

В случае принятия закон вступает в силу со дня официального опубликования.
24.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
liudmilapopova
3
№1
25.05.2018 10:56
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