Новый корпус военного санатория "Океанский" во Владивостоке готов к заселению
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Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов во время посещения северного гарнизона Тикси. Июль 2016г.
Источник: МО РФ
Реабилитацию в заведении проходят представители всех регионов России - пенсионеры, льготники, а также военнослужащие, проходящие службу в горячих точках
ВЛАДИВОСТОК, 24 мая. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов принял в четверг участие в открытии нового спального корпуса военного санатория "Океанский" во Владивостоке. Работы по восстановлению нового корпуса велись Минобороны совместно с организацией "Бамстройпуть", сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.
"Проделана важная работа по реконструкции и восстановлению фондов, материальной базы, 66 номеров спального корпуса полностью оснащены и готовы к заселению", - сообщил Иванов.
По словам начальника санатория Ясона Демеева, медицинскую реабилитацию в санатории проходят представители всех регионов России - пенсионеры, льготники, а также военнослужащие, проходящие службу в горячих точках.
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24.05.2018
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