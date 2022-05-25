Новый корпус военного санатория "Океанский" во Владивостоке готов к заселению



Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов во время посещения северного гарнизона Тикси. Июль 2016г.

Источник: МО РФ Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов во время посещения северного гарнизона Тикси. Июль 2016г.Источник: МО РФ

Реабилитацию в заведении проходят представители всех регионов России - пенсионеры, льготники, а также военнослужащие, проходящие службу в горячих точках

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов принял в четверг участие в открытии нового спального корпуса военного санатория "Океанский" во Владивостоке. Работы по восстановлению нового корпуса велись Минобороны совместно с организацией "Бамстройпуть", сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

"Проделана важная работа по реконструкции и восстановлению фондов, материальной базы, 66 номеров спального корпуса полностью оснащены и готовы к заселению", - сообщил Иванов.

По словам начальника санатория Ясона Демеева, медицинскую реабилитацию в санатории проходят представители всех регионов России - пенсионеры, льготники, а также военнослужащие, проходящие службу в горячих точках.