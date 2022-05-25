На Дальнем Востоке приступил к работе центр управления войсками ВВО и Тихоокеанским флотом



Доклад первого заместителя Министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова на открытом заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации, Москва, 07.11.2017.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации Доклад первого заместителя Министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова на открытом заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации, Москва, 07.11.2017.Источник: Министерство обороны Российской Федерации

По словам врио командующего войсками Восточного военного округа Александра Чайко, он оснащен всеми видами современной техники

ХАБАРОВСК, 24 мая. /ТАСС/. Восточный региональный центр управления обороной РФ, который осмотрел первый заместитель Министра обороны РФ Руслан Цаликов, начал свою работу.

Как сообщил в четверг журналистам врио командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) Александр Чайко, из центра ведется управление войсками округа и Тихоокеанским флотом.

"Ряд объектов открыт в ВВО перед предстоящими маневрами "2018". Прежде всего, это Восточный региональный центр управления обороной РФ, он оснащен всеми видами современной техники, которая позволяет управлять соединениями и воинскими частями в реальном времени, также организовать взаимодействие с центральными органами управления и с местными управлениями на территории округа. Для управлений созданы все условия, чтобы осуществлять документооборот с техническими средствами, картографией и передавать эти сообщения на подразделения и воинские части, которые выполняют боевые задачи", - сказал Чайко.

По его словам, эти пункты управления являются самыми современными в вооруженных силах.