Первые поставки Ми-38Т военным пройдут в 2019 году



Ми-38Т.

Источник: Ренат Закиев / РГ Ми-38Т.Источник: Ренат Закиев / РГ

Вертолет может применяться для перевозки грузов и пассажиров, а также использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета и для полетов над водной поверхностью

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" планирует поставить военным первые вертолеты Ми-38Т в 2019 году. Об этом журналистам рассказал в четверг глава холдинга Андрей Богинский.

"На следующий год", - сказал он, отвечая на вопрос о поставке военной версии Ми-38Т.

"У нас контракт предусматривает возможность досрочной поставки, но в силу того, что там внесены изменения по бортовому радиоэлектронному оборудованию, которое наши коллеги из холдинга КРЭТ ведут, поэтому поставки будут в 2019 году", - пояснил Богинский.

Средний многоцелевой вертолет Ми-38 занимает нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26 и может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета, а также для полетов над водной поверхностью. Ми-38Т (транспортно-десантный) является военной версией Ми-38.

Вертолет Ми-38Т оснащен новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В отечественного производства и интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом.