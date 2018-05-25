ОАК подписала контракт на поставку Казахстану восьми самолетов Су-30СМ



Истребитель Су-30СМ ВКС. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев Истребитель Су-30СМ ВКС. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Глава корпорации Юрий Слюсарь заявил, что соглашение пополнит парк ВВС республики новым современным истребителем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в рамках ПМЭФ-2018 подписала контракт на поставку Казахстану восьми истребителей Су-30СМ. Об этом в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ-2018 сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь.

"Сегодня подписали контракт на поставку восьми самолетов Су-30СМ Казахстану. Мы очень рады, это серийный, эффективный, хорошо зарекомендовавший себя самолет, который безусловно пополнит парк ВВС Казахстана новым современным истребителем", - сказал он.