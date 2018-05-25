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ОАК подписала контракт на поставку Казахстану восьми самолетов Су-30СМ

25.05.2018 ТАСС 376 1
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Истребитель Су-30СМ ВКС. Архивное фото
Истребитель Су-30СМ ВКС. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Глава корпорации Юрий Слюсарь заявил, что соглашение пополнит парк ВВС республики новым современным истребителем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в рамках ПМЭФ-2018 подписала контракт на поставку Казахстану восьми истребителей Су-30СМ. Об этом в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ-2018 сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь.


"Сегодня подписали контракт на поставку восьми самолетов Су-30СМ Казахстану. Мы очень рады, это серийный, эффективный, хорошо зарекомендовавший себя самолет, который безусловно пополнит парк ВВС Казахстана новым современным истребителем", - сказал он.
24.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Продукция
Су-30
Компании
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Сергей-82
13016
№1
25.05.2018 11:24
4+6-7+12+8 итого больше 30
+1
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