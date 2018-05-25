ОАК подписала контракт на поставку Казахстану восьми самолетов Су-30СМ
|
|
Истребитель Су-30СМ ВКС. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Глава корпорации Юрий Слюсарь заявил, что соглашение пополнит парк ВВС республики новым современным истребителем
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в рамках ПМЭФ-2018 подписала контракт на поставку Казахстану восьми истребителей Су-30СМ. Об этом в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ-2018 сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь.
"Сегодня подписали контракт на поставку восьми самолетов Су-30СМ Казахстану. Мы очень рады, это серийный, эффективный, хорошо зарекомендовавший себя самолет, который безусловно пополнит парк ВВС Казахстана новым современным истребителем", - сказал он.
|
24.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.05.2018 В ОАК отметили значение контракта по Су-30СМ для отношений Москвы и Астаны
23.05.2018 ОАК покажет новинки гражданской, боевой, учебной и военно-транспортной авиации на выставке KADEX-2018 в Казахстане
14.05.2018 Авиагруппа "Стрижи" одной из первых получит истребители МиГ-35
11.05.2018 Новейший Су-57 впервые принял участие в Параде Победы
16.04.2018 ФСВТС: МиГ-35 имеет хорошие перспективы в тендере на поставку самолетов для ВВС Индии
12.04.2018 Какое оружие из России получило индийскую прописку
17.11.2017 Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
16.11.2017 19 триллионов принимают на вооружение