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Юрий Борисов стал самым высокооплачиваемым чиновником Минобороны в 2017 году

25.05.2018 ТАСС 660 0
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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник: © Александра Мудрац/TACC

Доход бывшего заместителя российского военного ведомства составил около 73,9 млн рублей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Бывший заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, назначенный вице-премьером по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса, в 2017 году стал самым высокооплачиваемым чиновником российского военного ведомства. Это следует из документов, опубликованных на официальном сайте Минобороны РФ.

Согласно документу "Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря", Борисов получил около 73,9 млн рублей. Он владеет легковым автомобилем Mercedes-Benz ML500, квартирой площадью 80 кв. метров, жилым домом и земельным участком.

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов получил за минувший год 11,43 млн рублей. Его супруга задекларировала более 7,3 млн годового дохода. Ей также принадлежат автомобили Bentley Continental, Aston Martin, Hummer Н2 и мотоцикл Harley Davidson.

Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков получил чуть более 12 млн рублей, его коллега Руслан Цаликов - чуть больше 10 млн рублей, а Юрий Садовенко - около 11 млн рублей. Еще один заместитель главы оборонного ведомства, Татьяна Шевцова, задекларировала 10,3 млн рублей, а ее супруг - почти 14 млн рублей.

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов получил почти шесть млн рублей за год. Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев, согласно документу, получил почти 9,6 млн рублей, главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков - также около 9,6 млн рублей. Начальник Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ вице-адмирал Алексей Буриличев получил около 13 млн рублей.

Согласно аналогичному документу о доходах членов правительства РФ, размещенному на сайте кабмина, доход главы Минобороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в 2017 году составил более 10,2 млн рублей.
24.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
HMMWV
Компании
Daimler AG
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Булгаков Дмитрий
Герасимов Валерий
Цаликов Руслан
Шевцова Татьяна
Шойгу Сергей

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