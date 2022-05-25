Генерал Оглоблин попал в контрразведку



Александр Оглоблин.

Источник: mil.spbsut.ru Александр Оглоблин.Источник: mil.spbsut.ru

По делу "Воентелекома" арестован чиновник Минобороны

Как стало известно “Ъ”, список обвиняемых и арестованных по громкому уголовному делу о хищении почти полумиллиарда рублей при выполнении заключенных между Минобороны и АО "Воентелеком" госконтрактов на модернизацию армейских систем связи пополнился новым фигурантом. Им стал генерал-майор Александр Оглоблин, до недавнего времени возглавлявший 1-е управление Главного управления связи (ГУС) военного ведомства. По версии следствия, военный, выступавший в роли заказчика оборудования, мог быть в доле со своими предполагаемыми подельниками. Они, кстати, и дали на него показания.

Александр Оглоблин был задержан сотрудниками военной контрразведки и арестован 235-м гарнизонным военным судом по ходатайству Главного военного следственного управления Следственного комитета России, которое обвиняет генерала в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). С этим решением высокопоставленный связист и его адвокаты не согласились, подав апелляционную жалобу в Московский окружной военный суд, однако там признали избранную меру пресечения обоснованной. "Военное следствие предоставило суду убедительные доказательства причастности обвиняемого Оглоблина к преступлению",— пояснил источник “Ъ”.

Инкриминируемые господину Оглоблину хищения были совершены в 2013 году при реализации масштабной госпрограммы по модернизации систем армейской засекреченной и специальной связи. В ее рамках предполагалось полностью перевести военную связь с аналоговой на цифровую: заменить устаревшее оборудование и разработать соответствующее программное обеспечение. Генподрядчиком проектных и монтажных работ было выбрано подконтрольное Минобороны АО "Воентелеком", а представителем заказчика со стороны военного ведомства выступал в то время замначальника 1-го управления ГУС Оглоблин.

Офицера связывали давние дружеские отношения с руководителями "Воентелекома", поэтому партнеры, как полагает следствие, быстро нашли общий язык. В результате, например, в троекратном размере были оплачены поставки китайских маршрутизаторов, на которых коммерсанты всего лишь переклеили ярлыки, превратив таким образом аппараты в "изделия российского производства". Затем Минобороны оплачивало так называемый авторский надзор поставщиков за установкой роутеров для секретной связи. Вообще за реализацию госпрограммы по оцифровке военной связи сам генподрядчик "Воентелеком", как выяснило следствие, получил всего около 10 млн руб. При этом в 25 раз большая сумма ушла на оплату услуг многочисленных близких к руководителям АО посредников.

Всего группе предполагаемых расхитителей следствие инкриминирует хищение 460 млн руб., однако из базы данных арбитражных судов следует, что на самом деле военное ведомство лишилось 1,271 млрд руб.— во всяком случае, такую сумму оно рассчитывает взыскать через арбитражи с "Воентелекома".

Напомним, что в рамках уголовного дела о хищениях уже сидят под арестом два бывших руководителя "Воентелекома" — гендиректор Александр Давыдов и его заместитель Олег Савицкий. Оба были задержаны и арестованы по аналогичным обвинениям еще в декабре прошлого года. Под арестом остается и гендиректор фирмы-поставщика маршрутизаторов ООО "ЭрСиАй" Татьяна Ильина. На первым этапе военное следствие проявило к даме снисхождение, попросив суд оставить ее под домашним арестом, однако после того, как госпожа Ильина нарушила оговоренные условия ежедневных прогулок, следствие вернуло ее в СИЗО. Зато, наоборот, из-под стражи был переведен под домашний арест еще один обвиняемый, бывший советник гендиректора "Воентелекома" Дмитрий Семилетов, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он прояснил следствию всю схему совершенных хищений и рассказал о роли в ней каждого из своих подельников. Источники “Ъ” полагают, что именно показания господина Семилетова позволили следователю предъявить обвинения генералу Оглоблину. Защита раскаявшегося фигуранта дела, впрочем, утверждает, что референт с генералом напрямую никогда не общался, показаний против него не давал и между ними даже не проводилась очная ставка. "Источник информации", по мнению представителей Дмитрия Семилетова, следует искать среди обвиняемых рангом повыше, которые пока только готовятся к заключению сделок со следствием.

53-летний генерал Оглоблин, начав службу инженером-секретчиком узла связи Генштаба, закончил ее начальником управления, на которое возложены такие ответственные задачи, как "планирование строительства системы связи ВС РФ, организация и руководство системой связи и информационно-телекоммуникационной составляющей системы управления ВС РФ". Он был награжден орденами Почета и "За военные заслуги", а в прошлом году по указу президента стал генерал-майором.

Сергей Машкин