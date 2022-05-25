Дмитрий Рогозин возглавит «Роскосмос»
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава "Роскосмоса" Игорь Комаров во время посещения строящегося космодрома "Восточный".
Источник: Игорь Агеенко/ТАСС
Бывший вице-премьер станет гендиректором «Роскосмоса». Принципиальное решение принято, объявить об этом официально могут на этой неделе, утверждают источники РБК. В госкорпорации и аппарате Рогозина назначение не комментируют.
Бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин будет назначен генеральным директором «Роскосмоса», сообщил РБК источник в госкорпорации и подтвердили собеседники в отрасли и окружении бывшего чиновника. Решение о назначении Рогозина принято, но действующий гендиректор Игорь Комаров примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), уточнил источник, близкий к руководству «Роскосмоса». «Указ о назначении Рогозина может быть уже сегодня», — сказал РБК источник, близкий к Кремлю.
«Пока официально до руководителей предприятий «Роскосмоса» информацию о назначении Рогозина не довели, — говорит собеседник РБК в отрасли. — Директор «Роскосмоса» назначается президентом. [Отсутствие официальной информации] может быть связано с тем, что либо указ [о назначении] не подписан, либо подписан, но еще не опубликован. Но в отрасли это обсуждается как уже состоявшееся назначение. В последний раз назначение Рогозина обсуждалось в понедельник».
По его словам, также есть ожидания, что вместе с указом о назначении Рогозина будет сформировано поручение о создании на базе «Роскосмоса» нового ракетно-космического холдинга с присоединением компании «Тактическое ракетное вооружение». Включение в новый холдинг концерна «Алмаз-Антей», по словам источника, рассматривается как менее вероятное.
В «Роскосмосе» комментировать информацию о назначении Рогозина отказались, при этом отметив, что Игорь Комаров планирует посетить ПМЭФ. В аппарате Рогозина от комментариев воздержались.
Ранее РБК сообщал, что Рогозину, который не вошел в состав нового правительства, предложили возглавить «Роскосмос» с перспективой создания на его основе ракетно-космического холдинга.
В качестве вице-премьера Рогозин курировал первый в истории пуск с космодрома Восточный, который был перенесен на следующий день из-за «автоматического отбоя циклограммы». Второй пуск оказался неудачным. Премьер-министр Дмитрий Медведев критиковал чиновников (среди них был и Рогозин), которые «бодро успели отрапортовать» об успехе пуска, и потребовал наказать виновных в неудаче.
Карьера Рогозина
Рогозину 54 года. Он родился в Москве в семье чиновника советской оборонной промышленности и военной науки Олега Рогозина. Выпускник международного отделения факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова и факультета Университета марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС, с 1990 по 1994 год он занимал должность вице-президента компании «РАУ-Корпорация». С 1994 по 1997 год Рогозин был председателем исполкома Международного конгресса русских общин.
С февраля 2011 по 2012 год Рогозин — спецпредставитель президента по взаимодействию с НАТО в области противоракетной обороны. С 2012 по 2014 год был председателем Военно-промышленной комиссии при российском правительстве. 23 декабря 2011 года назначен заместителем председателя правительства. В марте 2012 года назначен также спецпредставителем президента по Приднестровью. С 10 сентября 2014 года Рогозин — заместитель председателя Военно-промышленной комиссии России, председатель коллегии Военно-промышленной комиссии.
Петр Канаев, Инна Сидоркова, Наталья Галимова.
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24.05.2018
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