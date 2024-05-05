Порошенко назвал условие использования американских Javelin в Донбассе



Запуск ракеты американского противотанкового ракетного комплекса FGM-148 Javelin расчетом вооруженных сил Украины. 22.05.2018.

Источник: Александр Турчинов Запуск ракеты американского противотанкового ракетного комплекса FGM-148 Javelin расчетом вооруженных сил Украины. 22.05.2018.Источник: Александр Турчинов

Бойцы Вооруженных сил Украины будут использовать предоставленные США противотанковые ракетные комплексы Javelin в зоне боевых действий в Донбассе исключительно в случае "наступления подконтрольных России боевиков". Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает "Укринформ".

"Конечно, это сугубо оборонное оружие, предоставленное Украине США, будет использоваться лишь в случае полномасштабного наступления со стороны боевиков, подконтрольных Российской Федерации, и не будет использоваться для эскалации конфликта на Донбассе", — пообещал украинский лидер.

Порошенко добавил, что использование Javelin даст украинской армии преимущества во время выполнения задач по поражению вражеской бронетехники и значительно повысит живучесть противотанковых подразделений ВСУ, а также уменьшит риски потерь личного состава.

"[Javelin] станет дополнительным фактором сдерживания российской агрессии", — резюмировал президент Украины.

О прибытии американских противотанковых ракетных комплексов на Украину стало известно 30 апреля. Порошенко 22 мая сообщил об их первом испытании, указав, что оружие будет применяться в случае наступления России. Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отметил, что бойцы ВСУ испытали новое оружие не на макете, а по реальному танку.

В начале мая заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, что США запретили Киеву использовать полученные Javelin на линии соприкосновения в Донбассе. "Мы можем использовать, согласно минским договоренностям, исключительно минометы восьмидесятого калибра, а таким оружием поразить танк практически невозможно", — пояснил он. При этом Тука отметил, что ограничение США на использование Javelin может быть снято в любой момент.