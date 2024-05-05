Неотразимый удар секретной "Булавы"



Принятие в боевой состав военно-морского флота России атомной подводной лодкой «Юрий Долгорукий». Принятие в боевой состав военно-морского флота России атомной подводной лодкой «Юрий Долгорукий».

Из акватории Белого моря подлодка "Юрий Долгорукий" выполнила залповый пуск четырех межконтинентальных ракет "Булава". О драматичной истории их создания и боевых возможностях — в материале ТАСС

22 мая в Белом море стратегический подводный крейсер Северного флота "Юрий Долгорукий" проекта 955 "Борей" произвел из подводного положения успешный залповый пуск четырех межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Булава". Они поразили заданные цели на полигоне Кура на Камчатке. Залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта выполнялась впервые.

МБР Р-30 "Булава" (по кодификации НАТО — SS-NX-30) была принята на вооружение России 10 января 2013 года. Точные тактико-технические характеристики ракеты официально нигде не публиковались. По данным из открытых источников, МБР представляет собой трехступенчатую твердотопливную ракету, способную нести шесть боевых блоков индивидуального наведения. Общий забрасываемый вес — 1150 кг.

"Булавой" вооружены ракетные подводные крейсера стратегического назначения (РПКСН) проектов 09550, 09551 и 09552 "Борей" и "Борей-М". Каждая субмарина способна нести до 16 таких ракет.

Эти ракеты являются достойным ответом на любую ПРО, где бы она ни находилась. В каком бы океане ни пытались нас обложить, "Борей" прорвет эту оборону. Эта лодка является главным борцом за мир. Когда мы сформируем полный состав "Бореев" и "Ясеней", мы будем ощущать себя надежнее при любых капризах геополитической ситуации

Дмитрий Рогозин

вице-премьер РФ с 2011 по 2018 год

По состоянию на май 2018 года в составе Военно-морского флота (ВМФ) — три субмарины проекта "Борей", вооруженные Р-30: К-535 "Юрий Долгорукий", К-550 "Александр Невский" и К-551 "Владимир Мономах". По модернизированному проекту "Борей-А" строится еще пять подводных ракетоносцев. После 2023 года будет построено еще шесть субмарин такого проекта. С их передачей число новых стратегических подлодок в боевом составе флота достигнет 14 единиц.

От "Барка" к "Булаве"

История создания "Булавы" полна драматизма. С конца 1980-х годов ученые вели исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию баллистической ракеты для подводных лодок четвертого поколения ("Борей").

Первоначально предполагалось модернизировать ракетный комплекс Д-19 с ракетой Р-39, установленный на ракетоносцах предыдущего поколения (проект 941 "Акула"). Этим проектом занимался традиционный разработчик — КБ машиностроения (ныне — Государственный ракетный центр имени Макеева).

Он предложил для нее модернизированную трехступенчатую жидкостную ракету Р-39Р, которая стояла на самых больших в мире подводных ракетоносцах проекта "Акула". Но первые три испытания Р-39УТТХ "Барк" оказались неудачными. Кроме того, вес ракеты оказался выше, чем было определено в техническом задании. Для нее пришлось бы переделывать проект нового подводного корабля, а на это не было времени и средств

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

Правительственная комиссия приняла решение заменить "Барк" на морской аналог мобильного наземного комплекса "Тополь-М", который был легче Р-39УТТХ, успешно прошел все испытания и уже был принят на вооружение в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). В результате в 1998 году тема "Барк" была закрыта, а проектирование новой субмарины — передано Московскому институту теплотехники (АО "Корпорация "МИТ"), который до этого специализировался на "сухопутных" твердотопливных ракетах (в частности, "Тополь-М"). Главные конструкторы проекта — Юрий Соломонов (до сентября 2010 года) и Александр Суходольский.

Ряд военных экспертов уверяли, что институт сможет создать ракету, унифицированную с "Тополем-М", что позволит сэкономить военный бюджет и упростить технологические цепочки.

Но сделать из наземной ракеты морскую оказалось очень непросто, практически невозможно. Тем более если такими ракетами конструкторы МИТ никогда не занимались. При том что — по иронии судьбы — генеральный конструктор МИТа и "Тополя", а затем и "Булавы" Юрий Соломонов закончил Московский авиационный институт, защитив диплом как раз по морской ракете. Но делал всегда только наземные, начиная с РСД-10 "Пионер" и заканчивая РТ-2ПМ2 "Тополь-М"

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

Тяжелый атомный ракетный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской". Источник: Пресс-служба Северного флота

МИТ вел эскизное проектирование "морской" ракеты с начала 1990-х. Проект получил шифр "Булава". Для ускорения работ и экономии средств было решено отказаться от испытательных пусков со специального погружаемого стенда. После трех успешных бросковых испытаний макета "Булавы" было решено начать тестовые пуски с подводной лодки — модернизированной субмарины ТК-208 "Дмитрий Донской" проекта 941УМ "Акула".

Критическая "Булава"

23 сентября 2004 года провели бросковые (на высоту 40 м) испытания из-под воды. Первый испытательный пуск ракеты (из надводного положения) был осуществлен 27 сентября 2005 года и признан "частично удачным". Следующий запуск (первый из подводного положения) — 21 декабря 2005-го — был успешным. После этого министр обороны РФ Сергей Иванов пообещал принять ракету на вооружение к концу 2007 года. Однако следующие шесть пусков в 2006–2008 годах сопровождали различные технические проблемы, и принятие ракеты на вооружение откладывалось.

Особенностью их являлось то, что причины аварий каждый раз были разными. Что указывало не на недостатки конструкции, а на недоработки сборщиков ракеты на Воткинском заводе в Удмуртии и на некачественные комплектующие, которые приходили с 600 предприятий смежников, и низкий контроль за их соответствием техническому регламенту

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

В то время многие СМИ начали критически отзываться о "Булаве". По мнению Литовкина, особенно старались те, "у кого был отнят заказ на свою ракету для проекта 955". "Они делали вид, что не помнят, что при создании их собственной ракеты Р-39 для крейсера 941-го проекта больше половины первых 17 испытательных пусков тоже были неудачными", — говорит эксперт.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий". Источник: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Тем не менее "Булава" доказала свою работоспособность и эффективность. С 2011 года испытательные пуски проводились с головной субмарины проекта 09550 — атомного подводного ракетоносца "Юрий Долгорукий". В рамках программы совместных госиспытаний пуски выполнили в августе и октябре, а 28 декабря 2011-го был осуществлен залп двумя ракетами.

10 января 2013 года одновременно с подъемом военно-морского флага на "Юрии Долгоруком" ракета Р-30 была принята на вооружение. При этом летно-конструкторские испытания "Булавы" продолжались еще несколько лет: после неудачного пуска 6 сентября 2013-го был назначен дополнительный цикл испытательных запусков. Всего с 27 сентября 2005-го по 23 мая 2018-го произвели 27 пусков, из них 15 признаны успешными, остальные — частично успешными или неудачными: происходили отказы в системах управления, разведения боеголовок, двигателях второй и третьей ступеней.

Главный калибр

Официальные тактико-технические характеристики "Булавы" в открытой печати не публиковались. Но известно, что стартовая масса ракеты — около 36,8 т, забрасываемый вес — 1150 кг, длина в пусковом контейнере — 12,1 м, диаметр — 2 м. По данным СМИ, максимальная дальность — до 10 000 км. Круговое вероятное отклонение (показатель точности стрельбы) ракеты, по оценкам специалистов, может составлять от 120 до 350 м.

Высокая точность попадания боеголовок и скорость подлета к цели, которую иногда называют гиперзвуковой, позволяют ракете преодолевать любую систему ПРО, как существующую, так и перспективную

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

"Булава" — основное оружие подлодок класса "Борей". Они могут запустить ее из-под толщи арктического льда. Субмаринам старых проектов типа "Кальмар" и "Дельфин" для этого необходимо было проломить корпусом лед и только после этого начать подготовку к запуску ракет. Как отмечают военные эксперты, такой маневр сильно демаскирует крейсер при подготовке к ракетной атаке.

"Бореи" могут стрелять с ходу без подготовки. Такая возможность появилась благодаря "старому" проекту лодки с ракетным комплексом "Барк". На нем конструкторы создали систему пуска ракет из-подо льда, когда за несколько секунд до выхода ракеты из ракетной шахты стартуют несколько неуправляемых боеприпасов. Именно они расчищают дорогу главному ударному комплексу лодки, взрываясь при соприкосновении со льдом.

И хотя дальность полета ракеты не очень большая (до 10 000 км), она позволяет ей вместе с подводным ракетным крейсером проекта 955 решить все поставленные перед ней задачи и делает удар "Булавы" неотразимым

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955 "Владимир Мономах". Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

Непрерывно без всплытия выполнять боевые задачи в любых точках мирового океана "Бореи" способны три месяца, при этом находясь на глубине около 400 м. На Западе эти лодки уже окрестили "глубинными монстрами". Как заявил в 2014 году телеканалу "Звезда" командир группы БЧ-2 на подлодке "Юрий Долгорукий" капитан-лейтенант Александр Калинин, если сравнивать эту субмарину с предыдущими поколениями и зарубежными кораблями, то "они отдыхают". "И по скорости и по другим характеристикам. Корабль очень хороший, бояться стоит его. И правильно они (на Западе) делают", — сказал он.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ "БОРЕЯ"

Двухкорпусная подводная лодка: экипаж, реактор, турбины, ракетные шахты, другие важнейшие системы и механизмы находятся в прочном корпусе, способном выдерживать большое давление воды; снаружи находится "легкий" корпус, придающий субмарине обтекаемую форму. Согласно открытым источникам, длина лодки проекта 955 составляет 170 м, ширина — 13,5 м, осадка — 10 м. Надводное водоизмещение подлодки — 14 720 т, подводное — 24 тыс. т. Максимальная глубина погружения — до 400 м; надводная скорость — 15 узлов, подводная — до 29 узлов. Автономность плавания — 90 суток, экипаж — 107 человек.

Субмарина оснащена одновальной паротурбинной атомной энергетической установкой мощностью около 50 тыс. лошадиных сил, разработанной в ОКБМ им. И.И. Африкантова. Тепловая мощность водо-водяного реактора ОК-650В — 190 МВт.

Для "Бореев" за пять лет Минобороны приобрело 102 баллистические ракеты. В ноябре 2017 года на заседании коллегии Минобороны стало известно, что начаты работы по созданию атомного подводного крейсера с улучшенными характеристиками "Борей-Б". Сообщалось, что он получит корпус своего предшественника, но благодаря установке нового водометного движителя его шумность значительно снизится.

ВОДОМЕТНЫЙ ДВИЖИТЕЛЬ

Он создает реактивную тягу благодаря выталкиваемой струе воды и, в отличие от классического винта, создает существенно меньше шумов. Им оснащены британские субмарины типа Trafalgar и американские Seawolf. В СССР экспериментальная водометная насадка впервые была установлена на дизель-электрической подводной лодке Б-871 "Алроса", построенной в 1988–1990 годах.

Однако 21 мая 2018 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что лодки этого проекта не вошли в госпрограмму вооружения на 2018-2027 годы. Он уточнил, что "строительство новой серии подлодок проекта 955А начнется на "Севмаше" после 2023 года".

Всего планируется построить шесть "Бореев-А", которые будут нести службу на Северном и Тихоокеанском флотах. С завершением этой серии в боевом составе ВМФ будут находиться 14 новых стратегических АПЛ: 11 — класса "Борей-А" и три — класса "Борей"

источник ТАСС в "оборонке"

Сейчас в стадии строительства находятся пять подлодок типа "Борей-А". Последний корабль этой серии, "Князь Пожарский", был заложен в декабре 2016 года. В этом году ожидается, что в состав ВМФ войдет головной подводный стратегический ракетоносец проекта 955А ("Борей-А") "Князь Владимир". Испытания субмарины проходят на Северном флоте.

Подготовил Роман Азанов

В материале использованы данные "ТАСС-Досье"