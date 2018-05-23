КРЭТ продемонстрирует более 80 экспонатов на HeliRussia 2018
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нашлемная система целеуказания и индикации НСЦИ-В.
Источник: http://alternathistory.com/
Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) представит на XI Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2018 более 80 экспонатов, произведенных Концерном. В выставке примут участие 15 крупнейших предприятий, входящих в КРЭТ, которые продемонстрируют образцы современного вертолетного радиоэлектронного оборудования.
Концерн покажет современные компоненты вертолетов Ми-28НЭ «Ночной охотник», разработанные Государственным Рязанским приборным заводом. Это нашлемная система целеуказания и индикации НСЦИ-В, которая предназначена для отображения видеоинформации от оптико-электронной прицельной системы и оптико-электронной пилотажной системы вертолета. Также будет продемонстрирована бортовая радиолокационная станция Н-025Э, обеспечивающая обнаружение подвижных и неподвижных целей с определением их координат, сопровождение до четырех наземных целей и обнаружение препятствий, превышающих высоту полета вертолета.
Среди не менее интересных экспонатов – оптико-электронная система защиты самолетов и вертолетов «Президент-С» разработки НИИ «Экран». Эта система предназначена для защиты самолетов и вертолетов от поражения авиационными ракетными, зенитными ракетными и зенитными артиллерийскими комплексами путем обнаружения факта угроз и противодействия атакующим средствам. Также КРЭТ покажет интегрированный бортовой комплекс для современных вертолетов типа Ми-8/17 с интегрированным бортовым комплексом ИБКВ-17 разработки Раменского приборостроительного конструкторского бюро.
«Участие в выставке HeliRussia традиционно важно для КРЭТ: рыночная доля концерна в производстве бортового радиоэлектронного оборудования для российских военных и гражданских вертолетов составляет около 70%, - говорит первый заместитель генерального директора КРЭТ Владимир Зверев. – Для КРЭТ такой показатель это не только заказы и прибыль, но, в первую очередь, огромная ответственность перед клиентами и летчиками. Именно поэтому мы постоянно работаем над совершенствованием нашей техники, о чем свидетельствуют представленные на выставке образцы оборудования».
Кроме наглядной демонстрации передовых разработок на HeliRussia 2018, КРЭТ традиционно организует научно-практическую конференцию «Авиационное бортовое оборудование», которая в этом году пройдет в 6-й раз. На мероприятии обсуждаются важные вопросы, затрагивающие настоящее и будущее развития вертолетной авионики, конференция собирает представительную аудиторию профессионалов из области вертолетной индустрии. Конференция пройдет 24 мая с 13.00 до 15.00 в конференц-зале №1. Программа конференции опубликована на сайте выставки.
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23.05.2018
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