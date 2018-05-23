ОДК представляет на HeliRussia новейшие двигатели для вертолетов



Авиационный двигатель ТВ7-117В. (Фото: Ладислав Карпов).

Источник: https://www.uecrus.com/ Авиационный двигатель ТВ7-117В. (Фото: Ладислав Карпов).Источник: https://www.uecrus.com/

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) примет участие в ХI международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia и представит новейшие разработки в области турбовальных вертолетных двигателей.

HeliRussia 2018 пройдет с 24 по 26 мая в МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

ОДК в рамках выставки планирует провести переговоры с российскими и зарубежными партнерами и заказчиками. Гости стенда ОДК смогут увидеть двигатели ТВ7-117В (предназначен для вертолета Ми-38) и ВК-2500ПС (базовое применение – вертолет Ми-171А2), а также цифровую электронную систему управления и контроля (САУ) типа FADEC БАРК-6В (для ТВ7-117В) и насос-регулятор НР-2500 (для ВК-2500ПС). Специалисты корпорации проведут презентации вертолетных двигателей разработки санкт-петербургского предприятия АО «ОДК-Климов», в том числе, перспективных моделей.

«Вертолетные двигатели – это один из наиболее важных и активно развивающихся продуктовых сегментов ОДК, – говорит генеральный директор АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александр Артюхов. – Сейчас мы наращиваем объемы производства самых массовых двигателей ВК-2500, поступательно реализуя программу импортозамещения. Одновременно ведется разработка новых вертолетных двигателей. Участие в HeliRussia для нас – это возможность представить последние достижения вертолетного двигателестроения и ознакомиться с актуальными потребностями и запросами разработчиков вертолетной техники и ее эксплуатантов».

Накануне открытия выставки состоялась VII ежегодная конференция АО «ОДК-Климов» для эксплуатантов, призванная наладить прямое общение производителей вертолетных двигателей и потребителей их продукции, ответить на актуальные вопросы по модернизации, эксплуатации и обслуживания силовых установок.

В рамках реализации программы импортозамещения ОДК обеспечила постановку на производство в РФ вертолетного двигателя ВК-2500, а также ТВ3-117, предназначенных для большинства вертолетов типа «Ми» и «Ка». Ранее в страну преимущественно поставлялись вертолетные двигатели, производившиеся на Украине, С целью организации производства в России ВК-2500 полностью из российских комплектующих на территории ОДК-Климов была организована широкая производственная кооперация предприятий холдинга, в которой участвуют, в частности, ПАО «ОДК-УМПО» (г. Уфа), АО «ММП имени В.В. Чернышева» (г. Москва), АО «НПЦ газотурбостроения «Саюлют» (г. Москва), АО «ОДК-СТАР». Сборка ведется из российских комплектующих.

ВК-2500 создан на замену вертолетному двигателю ТВ3-117. В нем внедрена цифровая система автоматического управления с современным электронным блоком автоматического регулирования и контроля БАРК-78 (вместо аналоговой САУ), счетчиком наработки и контроля СНК-78, новейшими датчиками, применены новые материалы. Это позволило обеспечить более высокие эксплуатационные характеристики: увеличить мощности на чрезвычайном режиме, обеспечить поддержание режимов в более широком диапазоне температур наружного воздуха, повысить ресурсы, показатели топливной экономичности. ВК-2500, в частности, дает вертолетам типа Ми-17 и другим машинам этого класса принципиально новые возможности при их эксплуатации в высокогорных районах и районах с жарким климатом.

ОДК предлагает эксплуатантам вертолетной техники советского/российского производства программу модернизации силовых установок вертолетов путем замены двигателей ТВ3-117 на ВК-2500.

Авиационный двигатель ВК-2500ПС. (Фото: Ладислав Карпов). Источник: https://www.uecrus.com/

ОДК-Климов разработана новейшая модификация ВК-2500 – двигатель ВК-2500ПС с улучшенными эксплуатационными характеристиками. В нем используется самая современная цифровая электронная система управления и контроля с обратной связью типа FADEC БАРК-6В-7С разработки ОДК-Климов. Реализована противопомпажная защита, исключающая возможность отказа двигателя из-за мощных потоков воздуха, снижения атмосферного давления в условиях жаркого высокогорного климата, сильного бокового ветра при взлете и т.д. При этом решающее значение для эксплуатантов имеет возможность управлять ресурсом двигателя в зависимости от конкретных условий эксплуатации вместо существовавшего ранее усредненного подхода к оценке ресурса. Это позволяет избежать ненужных затрат на ресурсные работы, если двигатель эксплуатировался в щадящем режиме, и, напротив, сделает возможным досрочное получение сервисного обслуживания, если условия эксплуатации были близки к экстремальным.

Технические решения, примененные конструкторами ОДК-Климов, позволяют точно определить реальное состояние двигателя, что в свою очередь исключает влияние человеческого фактора. Пермским АО «ОДК-СТАР» для ВК-2500ПС разработан и серийно поставляется насос-регулятор НР-2500. Передовые конструктивные решения повышают надежность агрегата, обеспечивая работу двигателя в условиях влажного и жаркого тропического климата. Внедрение в насос-регулятор современных износостойких материалов позволит увеличить ресурсные показатели.

Комплекс работ по сертификации нового ВК-2500ПС был завершен в 2016 г. Проводится валидация сертификата типа в ряде зарубежных стран, что расширит географию продаж и эксплуатации вертолетов Ми-171А, оснащенных этими двигателями.

Развитие семейства ВК-2500 продолжается. Ведется разработка перспективного вертолетного двигателя ВК-2500М, особенностями которого станут повышенная мощность при сниженной массе, модульность конструкции, возможность эксплуатации по техническому состоянию. Вариативность компоновки (возможность вывода вала мощности вперед или назад) расширит область применения ВК-2500М.

ОДК-Климов также приступило к работам по созданию перспективного вертолетного двигателя (ПДВ) для вертолетов будущего. Совместно с ведущими отраслевыми институтами России ведутся исследования ряда прорывных технологий, которые будут широко использованы при реализации проекта ПДВ. Также планируется применить технологии, отработанные на других на перспективных изделиях ОДК, в том числе на двигателе ПД-14 для авиалайнера МС-21 и перспективном двигателе для самолета Су-57. В ПДВ будут в максимальной степени использованы новые конструкционные материалы, в том числе, неметаллические.

В 2021 г. планируется изготовить двигатель-демонстратор, завершение работ по созданию силовой установки ожидается в 2025 г. Ее масса будет уменьшена более чем на 15% по сравнению с уже существующими аналогами, а эксплуатационные расходы сократятся на 30%. В рамках работ над двигателем предусмотрено широкое применение аддитивных технологий и технологий 3D-печати.

В более высоком, чем ВК-2500, классе мощности ОДК-Климов разработан и поставлен на серийное производство двигатель ТВ7-117В. Устанавливается на новейшие средние вертолеты Ми-38. Среди преимуществ ТВ7-117В: новейшая система автоматического регулирования и контроля с полной ответственностью БАРК-6В; высокая мощность при низком удельном расходе топлива; возможность запуска и работы двигателя на больших высотах; высокие показатели надежности и безотказности; эксплуатация по техническому состоянию; сокращение времени обслуживания в эксплуатации в 2 раза; минимизация расходов на техническое обслуживание. Цифровая САУ БАРК-6В обеспечивает глубокий контроль двигателя, абсолютную точность поддержания параметров двигателя, мгновенную адаптацию управления силовой установкой к внешним условиям, компенсирует инерционность параметрических датчиков.