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Видео: Пистолет-пулемет "Витязь" показали в деле

24.05.2018 Российская газета 670 0
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Пистолет-пулемет "Витязь"
Пистолет-пулемет "Витязь".
Источник: rg.ru

Концерн "Калашников" опубликовал видео, снятое во время демонстрации современных систем оружия иностранной делегации. Вооруженные пистолетом-пулеметом "Витязь" и пистолетами Ярыгина сотрудники компании показали нейтрализацию преступников в закрытом помещении.



Пистолет-пулемет "Витязь" разработан компанией "Ижмаш" для МВД на основе АКС-74У. Более новая версия оружия базируется на АК-105. Первым заказчиком стал спецназ "Витязь" внутренних войск, в честь него и назвали пистолет-пулемет. Ствольная коробка, ударно-спусковой и предохранительный механизмы идентичны АК, но затвор и автоматика иные.

"Витязь" использует пистолетные патроны стандарта 9х19 мм Парабеллум. Питание осуществляется из магазина на 30 патронов, возможно использование спаренных магазинов, скрепленных скобой, что ускоряет перезарядку. Предусмотрено ведение одиночного и автоматического огня.

Пистолет-пулемет предназначен для поражения живой силы (в том числе защищенной бронежилетами) и небронированной техники.  "Витязь" является стандартным оружием МВД.

Серийный выпуск полуавтоматического пистолета Ярыгина начался в 2012 году. Это оружие также использует патроны стандарта Парабеллум, им вооружены российская армия, МВД, Федеральная служба судебных приставов. ПЯ также используется в качестве наградного оружия.  


Антон Валагин
23.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АКС-74У
МР-443
Компании
ИЖМАШ
Концерн Калашников

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