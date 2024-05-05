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В США решили отказаться от ракет Tomahawk

24.05.2018 Российская газета 773 0
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КР Tomahawk
КР Tomahawk.
Источник: U.S. Navy/wikimedia.org

В США задумались над прекращением выпуска крылатых ракет Tomahawk. Как считают эксперты, как и любое оружие, Tomahawk в конечном итоге устаревает, а усовершенствования в технике противника означают срочную необходимость в их замене.

Издание Defense One пишет, что разработанная в 1980-х годах технология крылатых ракет позволила Америке поражать цели на территории противника, не подвергая военнослужащих опасности. Tomahawk летают на малых высотах, где их трудно обнаружить и тяжело сбить. По мнению американских военных, лучшим доказательством успеха этих ракет является попытка России и Китая скопировать их.

Причиной возможного прекращения выпуска крылатых ракет стали современные средства противовоздушной и противоракетной обороны, комплексы радиоэлектронной борьбы, а также другие средства противодействия. Именно они снижают эффективность Tomahawk.

Сейчас В США работают над малозаметными ракетами нового поколения LRASM и NGLAW. Но они поступят на вооружение американской армии лишь к 2030 году.


Светлана Цыганкова
23.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
LRASM

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