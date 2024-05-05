Не долетит до цели: F-35C раскритиковали за малый боевой радиус



Истребитель F-35C.

Источник: http://mixednews.ru/ Истребитель F-35C.Источник: http://mixednews.ru/

Новейший малозаметный истребитель-бомбардировщик ВМС США F-35C имеет недостаточный для поражения вражеских целей боевой радиус, заявили в комитете Палаты представителей США по вооруженным силам. Об этом сообщает Task&Purporse.

Критики утверждают, что новый военно-морской истребитель, разработка которого стала частью самой дорогостоящей военной программы в истории США, уже устарел.

Своим заключением законодатели подтвердили, что палубная версия F-35 не сможет эффективно выполнять боевые задачи без дозаправки. По мнению экспертов, проблема возникла из-за того, что авианосцам, на которых будут базироваться F-35C, придется держаться от врага на большом расстоянии, чтобы не стать жертвой ракетной атаки.

Комитет не хочет отказываться от закупки F-35C, вместо этого он хочет начать покупать новые модели боевых самолетов.

По словам Дэна Грэйзера, представителя некоммерческой организации Project On Government Oversight, осуществляющей надзор за деятельностью правительства, сложившаяся ситуация показывает, насколько плохо была продумана программа по созданию единого ударного истребителя. Грэйзер отметил, что процесс проектирования самолета растянулся на 20 лет, в результате чего не был учтен ряд возникших за это время угроз.

Если флот будет вынужден держать авианосцы на расстоянии в 1000 морских миль (1852 километра - примечание "РГ") от цели, "невидимкам" F-35C понадобятся хорошо заметные на радарах самолеты-заправщики.

Боевой радиус F-35C без дополнительных топливных баков и дозаправки в воздухе составляет 670 морских миль (1240 километров).

Дозаправка в воздухе раскроет местонахождение истребителей и самолетов-заправщиков, нивелируя все основные преимущества новейшего самолета-невидимки. В пресс-службе ВМС США этот риск называют приемлемым, поскольку дозаправка будет производиться вдали от позиций противника. Бывший офицер ВМС США Брайан Кларк считает, что это не убережет американские самолеты от обнаружения противником.

В качестве альтернативы рассматривается возможность размещения авианосцев ближе к вражеской территории. Однако в таком случае в зоне риска окажутся корабли с многотысячными экипажами..

Уже сейчас китайские крылатые ракеты CSS-5 могут поражать цели на расстоянии до 930 миль (1496 километров). Максимальная дальность поражения российских "Кинжалов" превышает тысячу миль (более 1600 километров). По мнению экспертов, эти риски стоило предусмотреть при разработке самолета, так как F-35 планируется держать на вооружении 60 в течение лет.

Возможным решением указанной проблемы станет разработка заправщика, выполненного по технологии "стелс". Также увеличить боевой радиус самолета можно за счет доработки двигателя или систем вооружений, однако все эти возможности пока только обсуждаются.

Илья Максимов