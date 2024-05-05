"Ягуар" в деталях
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Прототип Jaguar, представленный 16 мая. (Фото IHS Markit / Nicholas Fiorenza).
Источник: http://www.janes.com/
Jaguar — боевая разведывательная бронированная машина (Engin Blinde de Reconnaissance, EBRC) французской армии. Впервые прототип «Ягуара» показали на прошлой неделе, а сегодня портал armyrecognition.com разместил на своём YouTube-канале видеоролик, в котором детально показал особенности перспективного «разведчика». Jaguar относится к классу EBRC и разрабатывается в рамках программы Scorpion для замены колёсных боевых машин AMX-10RCR и 6х6 Panhard Defense Sagaie, которые состоят на вооружении французской армии уже почти сорок лет. Всего планируется закупить 248 «Ягуаров».
В Минобороны Франции называют Jaguar самой сложной боевой машиной из программы Scorpion. «Ягуар» будет оснащён новой автоматической пушкой 40 CTAS калибра 40 мм, использующей телескопические снаряды (снаряд утоплен в гильзу и находится внутри порохового заряда). На вооружении Jaguar также состоит ПТРК MMP и дистанционно управляемый боевой модуль с 7,62-мм пулемётом.
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23.05.2018
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