Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

К началу летнего периода обучения в подразделения морской пехоты КФл поступит еще одна партия БТР-82А в количестве более 30 ед.

24.05.2018 ЦАМТО 488 0
0
Понравилась новость?
 +2
БТР-82А
БТР-82А.
Источник: Минобороны РФ

ЦАМТО, 23 мая. На Каспийской флотилии (КФл) в рамках подготовки к летнему периоду обучения завершается переоборудование полигонов под новые бронетранспортеры БТР-82А, поступившие в подразделения морской пехоты.

С перевооружением войск на новые образцы вооружения увеличивается и интенсивность боевой подготовки на полигонах, расположенных в Астраханской области и Дагестане. В связи с этим на них проводятся работы по модернизации объектов учебно-материальной базы.

Уже оборудовано более 300 стрелковых позиций и подготовлено около 1000 мишеней различного типа и размера, в том числе, имитирующих живую силу и бронетехнику условного противника. Часть мишеней оборудована современными радиоуправляемыми датчиками, ограничивающими время появления перед стрелком.

Также для занятий по вождению бронетранспортеров подготовлено более 10 новых специальных трасс с различными препятствиями, а на побережье выбран участок со сложным рельефом местности длиной 5 км для учений по десантированию на берег.

Кроме того, заканчивается обустройство макетов десантных катеров, с которых морпехи тренируются производить десантирование на воду в составе экипажа БТР.

Летний период обучения начинается во всех воинских частях 1 июня.

К началу занятий в подразделения морской пехоты флотилии поступит еще одна партия новых БТР-82А в количестве более 30 ед., сообщает пресс-служба Южного военного округа.
23.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
КФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.05 22:59
  • 1496
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.05 21:40
  • 5
Ядерный "Авангард". Как Россия восстанавливает глобальный баланс сил
  • 24.05 21:28
  • 26
Кудрин рассказал о своей роли в создании новейших вооружений
  • 24.05 21:27
  • 5
США предложили Израилю приобрести дополнительную эскадрилью истребителей F-15
  • 24.05 20:37
  • 3
Минобороны опубликовало видео пуска ракет "Булава" в Белом море
  • 24.05 20:14
  • 719
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 24.05 18:26
  • 1
Первый опытный образец модернизированного Ми-171Ш пройдет испытания на МВЗ
  • 24.05 17:59
  • 3
"Минобороны о неудачах с "Булавой" сообщать не станет"
  • 24.05 17:24
  • 6
Алжир подписал контракт с Россией на закупку четырех патрульных кораблей проекта 22160
  • 24.05 17:18
  • 32
Медведев заявляет, что предлагает замглавы Минобороны Борисова на пост вице-премьера по оборонке
  • 24.05 17:08
  • 25
В войсках ждут модернизированный ЗРК "Панцирь СМ". В чем новшества?
  • 24.05 17:01
  • 1
Военнослужащие в Сибири осваивают "сирийский вал" и борьбу с "джихад-мобилями"
  • 24.05 16:12
  • 14
Очень хорошее оружие. Американский эксперт протестировал АК-12
  • 24.05 15:36
  • 2
Советские ПТУР превратили немецкий танк Leopard 2 из убийцы в жертву
  • 24.05 13:49
  • 5
В США раскрыли подробности встречи военных с маневрирующим НЛО
другие обсуждаемые темы