К началу летнего периода обучения в подразделения морской пехоты КФл поступит еще одна партия БТР-82А в количестве более 30 ед.
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БТР-82А.
Источник: Минобороны РФ
ЦАМТО, 23 мая. На Каспийской флотилии (КФл) в рамках подготовки к летнему периоду обучения завершается переоборудование полигонов под новые бронетранспортеры БТР-82А, поступившие в подразделения морской пехоты.
С перевооружением войск на новые образцы вооружения увеличивается и интенсивность боевой подготовки на полигонах, расположенных в Астраханской области и Дагестане. В связи с этим на них проводятся работы по модернизации объектов учебно-материальной базы.
Уже оборудовано более 300 стрелковых позиций и подготовлено около 1000 мишеней различного типа и размера, в том числе, имитирующих живую силу и бронетехнику условного противника. Часть мишеней оборудована современными радиоуправляемыми датчиками, ограничивающими время появления перед стрелком.
Также для занятий по вождению бронетранспортеров подготовлено более 10 новых специальных трасс с различными препятствиями, а на побережье выбран участок со сложным рельефом местности длиной 5 км для учений по десантированию на берег.
Кроме того, заканчивается обустройство макетов десантных катеров, с которых морпехи тренируются производить десантирование на воду в составе экипажа БТР.
Летний период обучения начинается во всех воинских частях 1 июня.
К началу занятий в подразделения морской пехоты флотилии поступит еще одна партия новых БТР-82А в количестве более 30 ед., сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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23.05.2018
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