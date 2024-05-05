К началу летнего периода обучения в подразделения морской пехоты КФл поступит еще одна партия БТР-82А в количестве более 30 ед.



БТР-82А.

Источник: Минобороны РФ БТР-82А.Источник: Минобороны РФ

ЦАМТО, 23 мая. На Каспийской флотилии (КФл) в рамках подготовки к летнему периоду обучения завершается переоборудование полигонов под новые бронетранспортеры БТР-82А, поступившие в подразделения морской пехоты.

С перевооружением войск на новые образцы вооружения увеличивается и интенсивность боевой подготовки на полигонах, расположенных в Астраханской области и Дагестане. В связи с этим на них проводятся работы по модернизации объектов учебно-материальной базы.

Уже оборудовано более 300 стрелковых позиций и подготовлено около 1000 мишеней различного типа и размера, в том числе, имитирующих живую силу и бронетехнику условного противника. Часть мишеней оборудована современными радиоуправляемыми датчиками, ограничивающими время появления перед стрелком.

Также для занятий по вождению бронетранспортеров подготовлено более 10 новых специальных трасс с различными препятствиями, а на побережье выбран участок со сложным рельефом местности длиной 5 км для учений по десантированию на берег.

Кроме того, заканчивается обустройство макетов десантных катеров, с которых морпехи тренируются производить десантирование на воду в составе экипажа БТР.

Летний период обучения начинается во всех воинских частях 1 июня.

К началу занятий в подразделения морской пехоты флотилии поступит еще одна партия новых БТР-82А в количестве более 30 ед., сообщает пресс-служба Южного военного округа.