ВВС Бразилии намерены модернизировать УБС T-27 "Тукано"



Турбовинтовой учебно-боевой самолет EMB-312 Tucano из состава технической школы военного авиационного училища в Кордове (Аргентина).

Источник: aereo.jor.br Турбовинтовой учебно-боевой самолет EMB-312 Tucano из состава технической школы военного авиационного училища в Кордове (Аргентина).Источник: aereo.jor.br

ЦАМТО, 23 мая. Правительство Бразилии проводит оценку предложения Embraer по модернизации 50 учебно-боевых самолетов T-27 "Тукано" из 60 состоящих на вооружении школы военной авиации Академии ВВС страны.

Основными причинами модернизации являются устаревание установленных аналоговых приборов (особенно это ощутимо при подготовке пилотов полетам по приборам) и необходимость обеспечения соответствия оборудования самолетов новыми стандартами организации воздушного движения.

По информации Jane's Defence Weekly, ответы на запрос о предложениях, опубликованный в 22 марта, были получены в начале мая. Основное внимание при модернизации планируется уделить усовершенствованию кабины пилотов, заменив аналоговые приборы многофункциональными дисплеями и новой авионикой в рамках программы Projeto T-27M. Предполагается установка одного 10-дюймового или двух 6-дюймовых дисплеев, а также еще двух меньших по размеру дисплеев в кабине каждого из двух членов экипажа.

Оснащение новыми системами не должно повлечь за собой внесение изменений в конструкцию самолета, который был принят на вооружение более 30 лет назад.

Согласно текущим планам, на первом этапе должны пройти модернизацию два опытных образца. Все 50 самолетов планируется модернизировать в течение двух лет.

Стоимость проекта не должна превысить 42,5 млн. реалов (11 млн. долл.). Работы планируется выполнить на объектах Военно-воздушных сил Бразилии в Белу-Оризонти или Сан-Паулу.

Модернизация позволит сохранить T-27 "Тукано" в составе ВВС Бразилии еще как минимум в течение 15 лет.