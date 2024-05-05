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Статические испытания Як-152 успешно завершились в ЦАГИ

24.05.2018 ЦАМТО 625 0
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Як-152
Первый летный опытный образец учебно-тренировочного самолета Як-152 (серийный номер 0001), построенный на Иркутском авиационном заводе АО "Корпорация "Иркут", в первом полете. Иркутск, 29.09.2016.
Источник: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

ЦАМТО, 23 мая. Специалисты ЦАГИ им. профессора Н.Е.Жуковского провели заключительный этап прочностных статических испытаний учебно-тренировочного самолета первоначальной подготовки Як-152.

Конструкция успешно выдержала положенные нагрузки и не получила существенных остаточных деформаций.

Полный цикл экспериментов продлился более года. На подготовительном этапе прочнисты ЦАГИ спроектировали и смонтировали системы нагружения, подготовили информационно-измерительное оборудование и систему автоматического управления нагружением. Затем инженеры последовательно испытали крыло, фонарь кабины пилотов, фюзеляж, механизацию крыла, опоры шасси, узлы навески двигателя, узлы крепления кресел пилотов и двигателя, проводку управления, вертикальное и горизонтальное оперение. На каждом шаге специалисты доводили приложенные усилия сначала до эксплуатационной, а затем до расчетной (то есть предельной) величины и измеряли напряжения и деформации, возникающие в конструкции.

Полученные экспериментальные данные необходимы для подтверждения соответствия самолета отечественным стандартам. Кроме того, теперь ЦАГИ даст рекомендации по снятию ограничений по скорости и величине перегрузок, наложенных при первом полете Як-152 в 2016 году.

Учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки Як-152 спроектирован в ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева" и изготовлен на Иркутском авиационном заводе – филиале ПАО "Корпорация "Иркут". Летательный аппарат отличается от аналогов повышенными летно-техническими характеристиками и современным пилотажно-навигационным оборудованием, сообщает пресс-служба ФГУП "ЦАГИ".
23.05.2018
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  • В новости упоминаются
Продукция
Як-152
Компании
ИАЗ
ИРКУТ НПК
ОКБ им. Яковлева
ЦАГИ

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