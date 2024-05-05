Статические испытания Як-152 успешно завершились в ЦАГИ



Первый летный опытный образец учебно-тренировочного самолета Як-152 (серийный номер 0001), построенный на Иркутском авиационном заводе АО "Корпорация "Иркут", в первом полете. Иркутск, 29.09.2016.

Источник: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Первый летный опытный образец учебно-тренировочного самолета Як-152 (серийный номер 0001), построенный на Иркутском авиационном заводе АО "Корпорация "Иркут", в первом полете. Иркутск, 29.09.2016.Источник: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

ЦАМТО, 23 мая. Специалисты ЦАГИ им. профессора Н.Е.Жуковского провели заключительный этап прочностных статических испытаний учебно-тренировочного самолета первоначальной подготовки Як-152.

Конструкция успешно выдержала положенные нагрузки и не получила существенных остаточных деформаций.

Полный цикл экспериментов продлился более года. На подготовительном этапе прочнисты ЦАГИ спроектировали и смонтировали системы нагружения, подготовили информационно-измерительное оборудование и систему автоматического управления нагружением. Затем инженеры последовательно испытали крыло, фонарь кабины пилотов, фюзеляж, механизацию крыла, опоры шасси, узлы навески двигателя, узлы крепления кресел пилотов и двигателя, проводку управления, вертикальное и горизонтальное оперение. На каждом шаге специалисты доводили приложенные усилия сначала до эксплуатационной, а затем до расчетной (то есть предельной) величины и измеряли напряжения и деформации, возникающие в конструкции.

Полученные экспериментальные данные необходимы для подтверждения соответствия самолета отечественным стандартам. Кроме того, теперь ЦАГИ даст рекомендации по снятию ограничений по скорости и величине перегрузок, наложенных при первом полете Як-152 в 2016 году.

Учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки Як-152 спроектирован в ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева" и изготовлен на Иркутском авиационном заводе – филиале ПАО "Корпорация "Иркут". Летательный аппарат отличается от аналогов повышенными летно-техническими характеристиками и современным пилотажно-навигационным оборудованием, сообщает пресс-служба ФГУП "ЦАГИ".