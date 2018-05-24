Алжир подписал контракт с Россией на закупку четырех патрульных кораблей проекта 22160
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Проектный облик перспективного финского корвета по программе Laivue 2020 ("Флотилия 2020"), предполагаемого к оснащению американскими зенитными управляемыми ракетами Raytheon ESSM и противокорабельными ракетами Boeing Harpoon Block II+ ER.
Источник: Оборонительные силы Финляндии
ЦАМТО, 23 мая. Алжир подписал контракт с Россией на закупку четырех патрульных кораблей дальней морской зоны модульного типа проекта 22160, которые строятся на АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького".
По информации блога Africanmilitaryblog.com, договор был подписан 14 мая, общая стоимость соглашения составила 180 млн. долл. Первый корабль планируется передать заказчику в сентябре 2018 года, оставшиеся – в течение следующих нескольких лет.
Как отмечается, алжирский флот принял решение о приобретении российских кораблей по результатам их развертывания в Сирии.
Пока официальной информации о факте заключения контракта в прессе не появлялось, однако в опубликованной месяц назад пояснительной записке к годовому бухгалтерскому отчету АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" за 2017 год факт участия в алжирском тендере с кораблем данного типа был подтвержден.
В частности, сообщалось о решении Минпромторга РФ №17/03/09-440 от 18 июля 2017 года по строительству четырех патрульных кораблей проекта 22160 с ударным ракетным комплексом 3М-54ТЭ (семейство "Калибр-НКЭ") и зенитным ракетным комплексом "Пальма" с двумя модулями ЗУР "Сосна" для инозаказчика 012 (Алжир). Согласно тендерным требованиям, первый корабль должен быть построен в России, оставшиеся три – на верфи инозаказчика.
Документация по строительству кораблей была направлена в АО "Рособоронэкспорт" 18 августа 2017 года. По запросам служб АО "Рособоронэкспорт" для подготовки тендерного предложения заводом оперативно были предоставлены необходимые материалы. Эти материалы по тендерному предложению были переданы Алжиру 15 ноября 2017 года. Срок рассмотрения и принятия решения – февраль 2018 года.
Проект 22160 представляет собой патрульный корабль модульного типа дальней морской зоны. Корабли строятся на АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" для пополнения корабельного состава ВМФ РФ.
Корабли проекта 22160 предназначены для несения погранично-патрульной службы по охране территориальных вод, патрулирования 200-мильной исключительной экономической зоны в открытых и закрытых морях, пресечения контрабандной и пиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах, экологического мониторинга окружающей среды, эскорта кораблей и судов на переходе морем, а также охраны военно-морских баз и водных районов.
Шесть патрульных кораблей проекта 22160, которые до 2020 года должны пополнить состав ВМФ РФ, оснастят ракетными комплексами 3М-54 (семейство "Калибр-НК"). Сейчас корабли строятся для Черноморского флота.
Проект 22160 отличается хорошей автономностью и мореходностью. При водоизмещении около 2000 т он имеет такую же мореходность, как и вдвое больший фрегат проекта 11356. Корабль оборудован вертолетной площадкой и ангаром для одного вертолета Ка-27.
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23.05.2018
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Сергей-82
13004
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№1
24.05.2018 05:39
Цитата, q
По информации блога Africanmilitaryblog.com, договор был подписан 14 мая, общая стоимость соглашения составила 180 млн. долл.По 45 мил.дол за ед.???Подозрительно дешево,для себя родных по такой цене светляки идут.
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DEMiURG
57
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№2
24.05.2018 07:01
Алжир аж кушать не может, так хочет КРМБ иметь на вооружении. А кому он планирует делать плохо?
Если всё окажется правдой, то у скромной африканской страны окажется 32 рабочих КР с заявленной дальностью до 500км и возможно увеличенной БЧ (взамен уменьшенных баков).
Однако обидно, для себя с гибкой строим, на экспорт с пальмой.
Цитата, Сергей-82 сообщ. №1Цена вполне реальна. Может идут с урезанной электроникой и без ГАС.
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просто экспл
4261
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№3
24.05.2018 07:26
Цена вполне реальна. Может идут с урезанной электроникой и без ГАС.а мне кажется что это журналисты напутали . а они будут по 180 млн за единицу , а не за все .
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Терентий_410
99
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№4
24.05.2018 12:17
Однако обидно, для себя с гибкой строим, на экспорт с пальмой.
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Вообще-то для себя со "Штилем-1"
https://newinform.com/85465-vooruzhen-i-ochen-opasen-podrobnosti-o-stroike-korablya-pavel-derzhavin
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Географ
119
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№5
24.05.2018 16:44
Интересно, с Тунисом соревнуются? Те весной получили 2 патрульных из Румынии, но 22160 посильнее будут на уровень.
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Сергей-82
13004
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№6
24.05.2018 17:24
Алжир аж кушать не может, так хочет КРМБ иметь на вооружении. А кому он планирует делать плохо?они у него есть на 636.
Цена вполне реальна. Может идут с урезанной электроникой и без ГАСАга реальна,МРК для себя родных за 150 мил.дол,а тут патрульных большего размера со сходным оружием и в 3 раза дешевле.
Цитата, просто экспл сообщ. №3
а они будут по 180 млн за единицу , а не за все .согласен ,180 мил.дол за ед ,ближе к истине.
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