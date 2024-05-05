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"Калашников" построит юношеский технопарк в Ижевске

24.05.2018 Ростех 459 0
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Юношеский технопарк в Ижевске
Юношеский технопарк в Ижевске.
Источник: rostec.ru

Концерн "Калашников" построит юношеский технопарк в Ижевске. Проект был поддержан со стороны главы и правительства Удмуртской Республики. Предполагается, что современная образовательная площадка для школьников и студентов будет запущена в первой половине 2019 года.

Главное управление архитектуры и градостроительства Ижевска выдало разрешение на строительство юношеского технопарка Концерна "Калашников". В здании общей площадью 1500 квадратных метров на двух этажах будут размещены просторные лаборатории, зоны оборудования, кофе-поинт. Проект разработан с учетом последних тенденций организации образовательного пространства, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Уверен, что на этой современной образовательной площадке мы вырастим новые кадры, которые через несколько лет придут на предприятия Концерна с совершенно новым креативным мышлением.


Алексей Криворучко, гендиректор Концерна "Калашников"

"Технопарк станет уникальной площадкой, где сегодняшние школьники и студенты смогут вести настоящую исследовательскую активность: прорабатывать конкретные бизнес-проекты по различным направлениям, взаимодействовать с экспертами от предприятия, участвовать в программах развития от Корпоративного университета концерна, знакомиться с лучшими международными практиками. Уверен, что на этой современной образовательной площадке мы вырастим новые кадры, которые через несколько лет придут на предприятия Концерна с совершенно новым креативным мышлением", – прокомментировал генеральный директор Концерна "Калашников" Алексей Криворучко.

Концерн "Калашников" является социально ответственным работодателем. Уже сейчас предприятие принимает активное участие в развитии молодежи – проводит экскурсии для школьников и студентов, мастер-классы, дни карьеры, участвует в профориентационных мероприятиях, привлекает студенчество на практики и стажировки.
23.05.2018
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