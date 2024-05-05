Риски американской промышленности могут отразиться на военных разработках



Гражданские самолеты Boeing-767 модернизируются в военные самолёты-заправщики, стратегические транспортные самолёты Boeing KC-46. (Фото: Джефф Мартин / сотрудник).

Источник: https://www.defensenews.com/ Гражданские самолеты Boeing-767 модернизируются в военные самолёты-заправщики, стратегические транспортные самолёты Boeing KC-46. (Фото: Джефф Мартин / сотрудник).Источник: https://www.defensenews.com/

За радужной картиной сильной военной промышленности США скрывается демографическая проблема качества и убывания рабочей силы, отмечено в завершившемся правительственном исследовании.

В 2017 году оборонная промышленность США по-прежнему опережала другие промышленные сектора по темпам развития, отмечено в ежегодном отчете о промышленном потенциале от 17 мая, подготовленном MIBP [1] Пентагона.

Однако, в долгосрочной перспективе «нарастает угроза жизнеспособности промышленных центров, снижается динамика инноваций и конкурентоспособность США на мировых рынках», - говорится в докладе.

Самый большой удар по национальному оборонительному потенциалу может нанести демографическая ситуация с рабочей силой. Только 39% трудоспособного населения имеют возраст до 45 лет. И хотя большинство молодых специалистов готовы работать в аэрокосмической и оборонной отраслях, только 1,5% населения США в возрасте от 25 до 34 лет имеют ученую степень.

В целом, для авторов отчета, проблема очевидна: «Аэрокосмические и оборонные компании сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих для обеспечения текущих потребностей и интеграцией молодых кадров с «соответствующими навыками, способностями, опытом и заинтересованностью в принятии рабочих функций инженеров более высокой категории и квалификации, уходящих на пенсию».

В докладе отмечается, что в течение 2017 года министерство обороны провело тридцать встреч с Ассоциацией аэрокосмической промышленности по проблемам трудовых ресурсов и встречи будут продолжены.

В докладе рассмотрены наиболее серьезные угрозы промышленным центрам различных направлений военной продукции.

По мнению Пентагона, наибольшим риском для аэрокосмической промышленности является её способность «поддерживать на высоком уровне навыки проектирования и производства, и возможности проектирования и производства следующих поколений самолетов». В частности, авторы доклада обеспокоены, тем что «иностранная зависимость, единственные или безконкурентные поставщики и экономическая эффективность, представляющие риск для самолетостроения» переводят поставщиков более низкого уровня в группу риска в оборонном и аэрокосмическом секторах промышленности.

По направлению сухопутной техники, Пентагон обеспокоен отсутствием новых разработок в последнем десятилетии, что привело к застою, следовательно, «любая новая боевая машина столкнется с вопросами затрат, планирования и выполнения». Авторы предупреждают, что во всем мире боевые машины неуклонно приближаются к уровню США на фоне «отсутствия новых программ по сухопутной технике в США, что не стимулирует этот сектор промышленности к инновационному развитию».

Данные отчета показывают тревожные тенденции для Оборонно-промышленного комплекса США. (Министерство обороны США). Источник: https://www.defensenews.com/

В 2017 году судостроительный сектор показал довольно стабильные результаты, при этом имея постоянные потенциальные риски, связанные с нестабильностью загрузки малых промышленных центров с высокой концентрацией производства. В докладе рекомендуется наладить контроль за загрузкой судостроительных предприятий для обеспечения их бесперебойной работы и поддержки всей отрасли.

Космический сектор «все больше зависит» от коммерческого рынка, который дополнительно сместился в сторону невоенных запусков. И хотя в последнее десятилетие это дало толчок технологическому развитию в космической промышленности, это же породило дефицит в компетенциях и квалификации персонала, обеспечивающего космические миссии по направлению национальной безопасности. «Если не будут предприняты своевременные капиталовложения в собственное производство, Соединенные Штаты могут поставить под угрозу срыва несколько программ [национальной безопасности]», - говорится в докладе.

Существуют также серьезные опасения по поводу «химической промышленности» - относительно внутренних поставщиков, занимающихся вопросами приобретения, поддержания и технического обслуживания. Инфраструктура химической промышленности сильно устарела, что влияет на своевременное выполнение заказов. Например, ежегодно «большое число остановок производства вызваны возрастом оборудования и неудовлетворительным состоянием» инфраструктуры морского судостроения, которая в среднем на 7 лет старше промышленного стандарта.

Количество сделок по слияниям и поглощениям остались на уровне предыдущего года. Министерством обороны были рассмотрены 13 заявок на слияние, но их общая стоимость увеличилась относительно предыдущих периодов, частично благодаря трем крупным сделкам - приобретению United Technologies компании Rockwell Collins, приобретению Orbital ATK и Ultra Electronics компанией Northrop Grumman и запланированное приобретение Sparton Corporation.

Автор: Аарон Мехта

Перевод: ВПК.name

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