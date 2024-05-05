ЦВО получит по ГОЗ около 20 комплексов с всепогодными БЛА "Орлан-10", "Элерон-3" и "Тахион"



БПЛА "Элерон-3СВ".

Источник: http://tass.ru/ БПЛА "Элерон-3СВ".Источник: http://tass.ru/

ЦАМТО, 23 мая. Центральный военный округ получит по гособоронзаказу до конца года около 20 комплексов с всепогодными беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10", "Элерон-3" и "Тахион".

Новая техника поступит на вооружение разведывательных подразделений соединений специального назначения, горной мотострелковой и артиллерийских бригад, дислоцированных в Сибири и в Поволжье. Комплексы позволят повысить эффективность разведки, а также совместных действий мотострелков, артиллерии и авиации в единой информационной системе, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.