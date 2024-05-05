ЦВО получит по ГОЗ около 20 комплексов с всепогодными БЛА "Орлан-10", "Элерон-3" и "Тахион"
|
|
БПЛА "Элерон-3СВ".
Источник: http://tass.ru/
ЦАМТО, 23 мая. Центральный военный округ получит по гособоронзаказу до конца года около 20 комплексов с всепогодными беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10", "Элерон-3" и "Тахион".
Новая техника поступит на вооружение разведывательных подразделений соединений специального назначения, горной мотострелковой и артиллерийских бригад, дислоцированных в Сибири и в Поволжье. Комплексы позволят повысить эффективность разведки, а также совместных действий мотострелков, артиллерии и авиации в единой информационной системе, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
|
23.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
07.05.2018 Парад Победы: боевые роботы шагают по Москве
04.05.2018 Крупная партия комплексов БЛА "Орлан-10" будет поставлена подразделениям Минобороны России в текущем месяце
12.12.2017 До конца года в соединения и воинские части ЗВО поступит партия комплексов БЛА "Орлан-10" и "Элерон-3"
11.12.2017 До конца года ЗВО получит партию новейших беспилотников
31.10.2017 Более 30 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и "Элерон-3" поступили в соединения и воинские части ЗВО
30.10.2017 Западный военный округ получил в 2017 году более 30 беспилотников
24.08.2017 Более 18,5 тыс. новейших разработок представлены на форуме "Армия-2017"
24.05.2017 На смену роботам