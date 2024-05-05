Экипажи противолодочных кораблей Новороссийской военной морской базы тренируются на современном тренажере "Дуэль"
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Источник: © Александр Карпушкин/ТАСС
ЦАМТО, 23 мая. В соединении охраны водного района Новороссийской военной морской базы Черноморского флота проходят тренировки экипажей малых противолодочных кораблей на интерактивном тренажерном комплексе "Дуэль".
В ходе тренировок боевые расчеты кораблей отрабатывают практические задачи по применению противолодочного торпедно-бомбового оружия по схемам выполнения боевых упражнений в режиме реального времени и в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке.
По окончанию каждой тренировки руководителями занятий проводится подробный анализ и разбор действий каждого члена экипажа, детально разбираются все основные элементы тренировки.
Справочно:
Тренажерный комплекс "Дуэль" предназначен для обучения корабельных расчетов по организации противолодочной обороны, поиска, слежения и уничтожения подводных лодок, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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23.05.2018
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