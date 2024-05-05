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В ВКС России в рамках выполнения ГОЗ поступили два бомбардировщика Су-34

24.05.2018 ЦАМТО 570 0
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Су-34
Прошедший ремонт на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова ПАО "Компания "Сухой" фронтовой бомбардировщик Су-34 с бортовым номером "28 красный" (серийный номер 04-01, регистрационный номер RF-95067), потерпевший аварию на аэродроме Бутурлиновка 04.06.2015. Самолет был доставлен в ремонт на Новосибирский авиационный завод в июне 2016 года. Новосибирск, 19.02.2018.
Источник: Влад Комяков / www.nsk.kp.ru

ЦАМТО, 23 мая. Два фронтовых бомбардировщика Су-34 переданы Новосибирским авиационным заводом Воздушно-космическим силам (ВКС) России в соответствии с планом гособоронзаказа на 2018 год.

Самолеты приняты 195 военным представительством, нареканий к качеству произведенной продукции у военпредов нет. Всего, в этом году на вооружение ВКС РФ поставлено четыре таких самолета.

В 2017 году Новосибирский авиационный завод им. Чкалова (входит в состав компании "Сухой") поставил по гособоронзаказу 14 фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Серийное производство Су-34 началось в апреле 2005 года. В 2008 году был подписан пятилетний контракт на поставку ВКС России 32 самолетов Су-34. Позднее, в 2012 году, Минобороны РФ заключило еще один контракт на закупку 92 машин этого типа.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и надводных объектов противника, он способен поражать движущиеся малоразмерные цели. Кроме того, самолет имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях.

На Су-34 используется высокоэффективное управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Он оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Дальность полета Су-34 составляет до 4000 км, скорость полета – до 1900 км/ч. Боевая нагрузка самолета может составлять восемь тонн, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
23.05.2018
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принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
НАЗ Чкалова
Сухой ПАО
Проекты
Гособоронзаказ

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