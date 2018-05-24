Военнослужащие в Сибири осваивают "сирийский вал" и борьбу с "джихад-мобилями"
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Военные учения в Оренбургской области.
Источник: ЦВО
Новосибирск. 23 мая. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Опыт военных действий в Сирии изучается на учебно-методических сборах, начавшихся на военных полигонах в Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
В сборах, которыми руководит начальник штаба 41-й общевойсковой армии генерал-майор Андрей Мордвичев, принимают участие более 150 командиров подразделений, воинских частей и их заместителей, задействовано более 100 единиц боевой техники.
Одним из вопросов станет изучение боевого опыта в Сирийской Арабской Республике по организации обороны с использованием "сирийского вала" (возведения земляных насыпей, позволяющих технике вести огонь из укрытия), борьбе с джихад-мобилями.
Также офицерскому составу продемонстрируют новую методику по блокированию населенного пункта, захваченного условным противником.
Кроме того, на сборах пройдет практическое занятие по погрузке военной техники на железнодорожные платформы.
Учебно-методические сборы в Сибири продлятся до конца недели.
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23.05.2018
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