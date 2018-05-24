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Военнослужащие в Сибири осваивают "сирийский вал" и борьбу с "джихад-мобилями"

24.05.2018 Интерфакс-АВН 744 1
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Военные учения ЦВО
Военные учения в Оренбургской области.
Источник: ЦВО

Новосибирск. 23 мая. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Опыт военных действий в Сирии изучается на учебно-методических сборах, начавшихся на военных полигонах в Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

В сборах, которыми руководит начальник штаба 41-й общевойсковой армии генерал-майор Андрей Мордвичев, принимают участие более 150 командиров подразделений, воинских частей и их заместителей, задействовано более 100 единиц боевой техники.

Одним из вопросов станет изучение боевого опыта в Сирийской Арабской Республике по организации обороны с использованием "сирийского вала" (возведения земляных насыпей, позволяющих технике вести огонь из укрытия), борьбе с джихад-мобилями.

Также офицерскому составу продемонстрируют новую методику по блокированию населенного пункта, захваченного условным противником.

Кроме того, на сборах пройдет практическое занятие по погрузке военной техники на железнодорожные платформы.

Учебно-методические сборы в Сибири продлятся до конца недели.
23.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
Шахид-мобиль
Компании
Минoбороны РФ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Alah
417
№1
24.05.2018 17:01
Это, безусловно, полезно. Только нельзя зацикливаться на одной тактике. То, что работало в Сирии, не сработает против регулярной, хорошо обеспеченной и вооружённой армии.
+1
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