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Россия покажет на KADEX-2018 более 300 образцов оружия

24.05.2018 ТАСС 918 0
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С-400
ЗРС С-400 «Триумф».
Источник: © Сергей Мальгавко/ТАСС

В частности, на выставке будут представлены зенитная ракетная система С-400 и боевая машина поддержки танков "Терминатор"

АСТАНА, 23 мая. /ТАСС/. Российские компании представят на международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018, которая открывается в среду в столице Казахстана, более 300 образцов оружия, включая зенитную ракетную систему С-400 и боевую машину поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Об этом сообщили в компании "Рособоронэкспорт".

Компания-спецэкспортер выступает организатором российской экспозиции, где представят свою продукцию 11 российских холдингов и 18 входящих в их состав предприятий. В частности, концерн "Алмаз-Антей" покажет зенитные ракетные системы большой дальности С-400 "Триумф", С-300ВМ "Антей-2500" и С-300ПМУ2 "Фаворит", зенитные комплексы семейства "Бук" и "Тор". Компания планирует провести переговоры с представителями госструктур, официальными делегациями стран, потенциальными заказчиками продукции холдинга.

"Вертолеты России" покажут на выставке ударные Ми-28НЭ и Ми-35М, а также транспортно-десантный Ми-38Т. Кроме того, руководство холдинга проведет переговоры с традиционными и потенциальными эксплуатантами российских вертолетов.

Также в российской экспозиции можно будет ознакомиться с малыми ракетными кораблями "Каракурт-Э" и "Сарсар", будут представлены сверхманевренный многофункциональный истребитель типа Су-30СМ, учебно-боевой самолет Як-130 и военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. На KADEX-2018 покажут российские беспилотные летательные аппараты "Орлан-10Е" и экспортную новинку "Орион-Э".

Как сообщил ранее министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов, KADEX посетят официальные делегации из 48 стран, свои экспозиции на выставке представят 318 компаний из 28 государств. Выставка продлится до 26 мая.

По данным Stockholm International Peace Research Institute (Стокгольмский институт исследования проблем мира), в 1991-2017 годы из России в Казахстан было поставлено различных вооружений на 1 млрд 756 млн долларов. В частности, в период с 1995 года по 2017 год было поставлено 14 истребителей Су-27С, а в 2015-2017 годы республика получила восемь многоцелевых истребителей Су-30СМ. Казахстан получил значительное количество российской бронетехники, в том числе 111 бронетранспортеров БТР-80А и БТР-80, 134 БТР-82А, 18 БПМ-97, 21 бронеавтомобиль "Тигр". Казахстан пока является единственным иностранным заказчиком БМПТ "Терминатор", в 2011-2013 годы РФ поставила в республику 10 машин.
23.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
БМПТ Рамка-99
БПМ-97
БТР-80
БТР-80А
БТР-82
БТР-82А
Ил-476
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