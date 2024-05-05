Зону боевого дежурства ПВО на острове Кунашир введут в эксплуатацию до конца года
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Доклад первого заместителя Министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова на открытом заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации, Москва, 07.11.2017.
Источник: Министерство обороны Российской Федерации
Указание завершить все запланированные работы до ноября 2018 года дал первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Зону боевого дежурства ПВО на одном из островов Курильской гряды Кунашир введут в эксплуатацию до конца этого года. Как сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ, такое поручение дал первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.
"Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов проверил ход строительства зоны боевого дежурства ПВО на курильском острове Кунашир и заслушал доклад о сроках ввода первоочередных военных социальных объектов в эксплуатацию По итогам работы на острове Кунашир Руслан Цаликов дал указания ответственным должностным лицам завершить все запланированные работы до ноября 2018 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как пояснили в пресс-службе, о вводе в эксплуатацию объектов военной инфраструктуры на острове Цаликову доложил командир пулеметно-артиллерийского полка округа полковник Александр Малинин. Также Цаликов осмотрел ход строительства военного городка Лагунное, где посетил блочно-модульное общежитие, в котором уже проживают военнослужащие по контракту. Он осмотрел жилые помещения, медицинский пункт и комнаты бытового обслуживания.
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23.05.2018
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