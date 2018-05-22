Германия возродит "стального монстра"



Боевой танк Leopard 2A5.

Источник: © Wikipedia, Bundeswehr-Fotos Боевой танк Leopard 2A5.Источник: © Wikipedia, Bundeswehr-Fotos

Бундесвер намерен на треть увеличить количество танков и возобновить производство новейшей модификации Leopard 2 А7V. Возврат к использованию тяжелой бронетехники, отошедшей на второй план после окончания холодной войны, заставит европейцев модернизировать дорожную инфраструктуру - в первую очередь, мосты. Кстати, А7V назывался первый немецкий серийный танк, выпускавшийся столетие назад. Машина получилась, мягко говоря, неудачной.

После падения "железного занавеса" Бундесвер сократил число танков, они считались реликтами холодной войны. Теперь они снова обретают значение: страны-участники НАТО энергично вооружаются, оборона родины и защита союзников снова в центре внимания. Немецкие танки стоят в Прибалтике для устрашения России, пишет Die Welt.

- Последние изменения законодательства направлены на то, чтобы приспособить армию к новой ситуации в сфере безопасности. В начале 2016 года было принято решение сбалансировать число и оснащение войск для задач, стоящих перед вооруженными силами. В частности, количество танков планируется увеличить с 220 до 328, - рассказал изданию неназванный представитель Минобороны ФРГ.

Увеличение числа танков и планы по их активному использованию потребуют модернизации европейской транспортной инфраструктуры: мостов, дорог и железнодорожной сети. В марте комиссия ЕС представила соответствующий план. Ранее сообщалось, что из двухсот с небольшим танков Leopard 2, имеющихся на вооружении немецкой армии, в состоянии боеготовности находятся лишь 105. Вызвано это высокими эксплуатационными издержками и недостатком запчастей.

Новыми планами Бундесвера предусмотрен не только ремонт танков, но и их модернизация до последней модификации А7V - полностью компьютеризированной 60-тонной машины, командир которой оперирует джойстиком, а обстановку наблюдает через панорамный прицел с тепловизором.

Кстати, А7V - имя для Германии знаковое. Так назывался первый немецкий тяжелый танк, выпущенный в 1917-1918 годах серией из 20 экземпляров. Собранная на базе трактора 20-тонная машина отличалась огромными размерами, неповоротливостью и очень плохим обзором. За жуткую жару и загазованность внутри (на марше экипаж ехал на крыше) солдаты прозвали А7V "тяжелой походной кухней".

Марина Есина