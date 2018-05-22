Слишком много бомбите. В США предрекли нехватку авиабомб и ракет

В США представлен доклад Управления промышленного производства, носящий название "Промышленные возможности". В этом докладе говорится о том, что промышленная база, отвечающая за сектор по созданию боеприпасов, работает с "особенным напряжением сил". При этом отмечено, что львиную долю производства составляют боеприпасы относительно "старых" образцов, так как за последние 20 лет логистика закупок боеприпасов Пентагоном существенным образом не изменилась.

Проблема выявлена и в поставках комплектующих для различных боеприпасов. В докладе отмечено, что пока в США не реализованы возможности замещения иностранных комплектующих на собственные, что в конечном итоге приводит к дополнительным расходам и усложнению логистики. Так, отмечено, что при создании некоторых боеприпасов используется китайская элементная база, что "ставит США в прямую зависимость от Китая, учитывая гипотетический конфликт".

Из доклада:

Соответствующий сегмент промышленности США подвержен риску. И военнослужащие могут уже скоро почувствовать последствия. Желание военного ведомства работать в рамках существующих проектов, без вложений в создание новых вооружений, приводит к потере опыта проектирования. Подвержена риску система проектирования в ракетном секторе.

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Отмечено, что расходование имеющихся боеприпасов американскими военнослужащими таково, что уже в скором времени может возникнуть проблема с обеспеченностью ВС США теми или иными боеприпасами, включая ракеты и авиабомбы.

Приводится статистика: за первый квартал 2018 года только в Афганистане было сброшено почти 1,2 тыс. боеприпасов, что является рекордом с 2013 года. И это примерно в 2,5 раза больше показателей первого квартала прошлого года.

В этой связи Пентагону посоветовали инвестировать 20 с лишним миллиардов долларов на закупку боеприпасов в 2019 году. При этом отмечено, что могут возникнуть проблемы с возможностями промышленного сектора, нагрузка на который растёт в связи с ростом объёмов использования боеприпасов ВС США.