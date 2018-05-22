Новая ракета "Союз-5" готова в эскизном проекте - источник



Эскизный проект ракеты-носителя «Союз-5».

Источник: "Роскосмос" Эскизный проект ракеты-носителя «Союз-5».Источник: "Роскосмос"

Его разработка обошлась более чем в 343 млн рублей

Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС - В России изготовили эскизный проект новой отечественной ракеты "Союз-5", сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"РКК "Энергия" завершил разработку эскизного проекта ракеты среднего класса "Союз-5" в строгом соответствии с техзаданием", - сказал источник.

В свою очередь, Роскосмос принял работу.

Между тем, как следует из материалов на сайте Госзакупок, разработка эскизного проекта на комплекс ракеты-носителя среднего класса обошелся в 343 млн 173 тыс. рублей.

В частности Роскосмос перечислил РКК "Энергия" аванс в размере 262 млн 81 тыс. рублей. Следует к перечислению еще 81 млн 92 тыс. рублей.

"Союз-5" - ракета среднего класса, разрабатываемая в России на замену украинским "Зенитам". Носитель будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза. Ракету планируется использовать и для перспективных пилотируемых программ.

Первый ее старт назначен на 2022 год, когда она должна будет вывести с космодрома Байконур на околоземную орбиту новый российский космический корабль "Федерация". В дальнейшем предполагается использование ракеты также в проекте "Морской старт", владельцем которого сейчас является S7.