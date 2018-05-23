Кудрин рассказал о своей роли в создании новейших вооружений

Воин3D 1673

№4 23.05.2018 09:38 NANOBOT сообщ. №3 Цитата, Его роль состоит в том, что всю прибыль от продажи нефти и газа вместо инвестиций в реальную экономику он вывел в США и на счета Центробанка. Вы вот это почитайте:

https://www.rbc.ru/business/23/05/2018/5b04f8f39a7947aadd584808?from=main

ВТБ прекратил сотрудничество с бизнесом миллиардера Олега Дерипаски, попавшего под санкции, новые кредиты его компаниям банк не выдает, рассказал в интервью CNBC председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Конечно, мы больше не занимаем ему новых денег, не ведем никаких операций с ним, с UC Rusal и другими [его компаниями]», — сказал Костин, отвечая на вопрос о том, стоит ли банку пересмотреть отношения с бизнесом Дерипаски после новых санкций.

«Мы ждем решения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC — подразделение Минфина США, занимается санкциями. — РБК). Это то, что мы должны делать», — заявил Костин. Ранее OFAC сообщило о готовности снять санкции с CU Rusal и En+, если доля Дерипаски в них сократится ниже 50%.

В ВТБ, тем не менее, «очень надеются на то, что проблема будет решена». «Потому что мы его большой кредитор, мы должны получить свои деньги и сделать это так или иначе», — добавил он.

На уточняющий вопрос о том, означает ли это, что ВТБ исключает в будущем любое сотрудничество с Дерипаской из-за действий Минфина США, Костин ответил: «Конечно, и с компанией (Rusal. — РБК), до тех пор пока санкции не будут сняты».



Мы не хозяева в своей стране. Второй по размеру российский банк выполняет распоряжения американского министерства. Что такой Костин один что ли? Такими как он Москва по самую маковку заполнена. Мне теперь наши либеральные друзья с сайта будут утверждать про негодяя Сталина и 37-й год? Так 37- год нужно в нашей стране каждые 20 лет устраивать. Видимо, это свойство русского человека: время от времени зажраться и идти на поклон к Западным правителям, поплевывая свысока на русский народ. Вы вот это почитайте:ВТБ прекратил сотрудничество с бизнесом миллиардера Олега Дерипаски, попавшего под санкции, новые кредиты его компаниям банк не выдает, рассказал в интервью CNBC председатель правления ВТБ Андрей Костин.«Конечно, мы больше не занимаем ему новых денег, не ведем никаких операций с ним, с UC Rusal и другими [его компаниями]», — сказал Костин, отвечая на вопрос о том, стоит ли банку пересмотреть отношения с бизнесом Дерипаски после новых санкций.«Мы ждем решения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC — подразделение Минфина США, занимается санкциями. — РБК). Это то, что мы должны делать», — заявил Костин. Ранее OFAC сообщило о готовности снять санкции с CU Rusal и En+, если доля Дерипаски в них сократится ниже 50%.В ВТБ, тем не менее, «очень надеются на то, что проблема будет решена». «Потому что мы его большой кредитор, мы должны получить свои деньги и сделать это так или иначе», — добавил он.На уточняющий вопрос о том, означает ли это, что ВТБ исключает в будущем любое сотрудничество с Дерипаской из-за действий Минфина США, Костин ответил: «Конечно, и с компанией (Rusal. — РБК), до тех пор пока санкции не будут сняты».Мы не хозяева в своей стране. Второй по размеру российский банк выполняет распоряжения американского министерства. Что такой Костин один что ли? Такими как он Москва по самую маковку заполнена. Мне теперь наши либеральные друзья с сайта будут утверждать про негодяя Сталина и 37-й год? Так 37- год нужно в нашей стране каждые 20 лет устраивать. Видимо, это свойство русского человека: время от времени зажраться и идти на поклон к Западным правителям, поплевывая свысока на русский народ.