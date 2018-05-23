Кудрин рассказал о своей роли в создании новейших вооружений
|
|
Кандидат на пост председателя Счетной палаты Алексей Кудрин на пленарном заседание Государственной думы РФ. 22 мая 2018.
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Экс-министр финансов России Алексей Кудрин, назначенный ранее во вторник Госдумой главой Счетной палаты РФ, рассказал о своём участии в создании не имеющего аналогов в мире вооружения, которое демонстрировал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
"Должен сказать, что по личному контрольному поручению президента я лично занимался обеспечением ряда видов войск соответствующей техникой и вооружением. Соответствующими секретными указами президента это регламентировалось, в том числе и моя роль в этом. В том числе, в тех достижениях, которые президент демонстрировал во время послания (Федеральному собранию), есть и моя доля участия", - сказал Кудрин, выступая перед депутатами Госдумы.
Путин 1 марта в послании Федеральному собранию сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.
Кроме того, по словам Путина, началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана").
|
22.05.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.04.2018 После завершения бросковых испытаний МБР "Сармат" будут запускать на дальность полета - Рогозин
13.03.2018 Бахнули: снаряд «Краснополь» поразил цель
12.03.2018 Промышленность в срок поставит военным новейшее стратегическое вооружение - Мантуров
05.03.2018 Россия несколько лет назад сделала специальную утечку о разработке автономных подводных аппаратов неограниченной дальности - источник
02.03.2018 Путин представил новейшие виды российского вооружения
16.03.2018 Супероружие Путина хочет обогнать США
13.03.2018 В Минобороны рассказали о скорой утилизации ракет "Сатана"
06.03.2018 Наращивание ядерного потенциала России направлено на поражение американской системы противоракетной обороны
|
Воин3D
1673
|
№2
23.05.2018 08:27
Цитата, Терентий_410 сообщ. №1
И этот хочет примазаться?!Свой среди чужих, чужой среди своих.
|
+3Сообщить модератору
|
NANOBOT
1139
|
№3
23.05.2018 09:03
Его роль состоит в том, что всю прибыль от продажи нефти и газа вместо инвестиций в реальную экономику он вывел в США и на счета Центробанка. Теперь пиз..т о цифровой экономике, то есть складе серверов с нулями и единицами, и красивыми графиками для отчетов. 30 млн. высокотехнологичных рабочих мест страна уже получила, сегодня видел мигранта не с метлой, а газонокосилкой. Любая здравая идея у них вырождается в бессмысленную кампанейщину с околонулевым результатом. Цифровая экономика была предложена еще в 60-х и даже в СССР партноменклатура ее испугалась, что говорить о нынешней илите. Росфинмониторинг собирает компромат, а не препятствует выводу денег.
|
+6Сообщить модератору
|
Воин3D
1673
|
№4
23.05.2018 09:38
Цитата, NANOBOT сообщ. №3
Его роль состоит в том, что всю прибыль от продажи нефти и газа вместо инвестиций в реальную экономику он вывел в США и на счета Центробанка.Вы вот это почитайте:
https://www.rbc.ru/business/23/05/2018/5b04f8f39a7947aadd584808?from=main
ВТБ прекратил сотрудничество с бизнесом миллиардера Олега Дерипаски, попавшего под санкции, новые кредиты его компаниям банк не выдает, рассказал в интервью CNBC председатель правления ВТБ Андрей Костин.
«Конечно, мы больше не занимаем ему новых денег, не ведем никаких операций с ним, с UC Rusal и другими [его компаниями]», — сказал Костин, отвечая на вопрос о том, стоит ли банку пересмотреть отношения с бизнесом Дерипаски после новых санкций.
«Мы ждем решения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC — подразделение Минфина США, занимается санкциями. — РБК). Это то, что мы должны делать», — заявил Костин. Ранее OFAC сообщило о готовности снять санкции с CU Rusal и En+, если доля Дерипаски в них сократится ниже 50%.
В ВТБ, тем не менее, «очень надеются на то, что проблема будет решена». «Потому что мы его большой кредитор, мы должны получить свои деньги и сделать это так или иначе», — добавил он.
На уточняющий вопрос о том, означает ли это, что ВТБ исключает в будущем любое сотрудничество с Дерипаской из-за действий Минфина США, Костин ответил: «Конечно, и с компанией (Rusal. — РБК), до тех пор пока санкции не будут сняты».
Мы не хозяева в своей стране. Второй по размеру российский банк выполняет распоряжения американского министерства. Что такой Костин один что ли? Такими как он Москва по самую маковку заполнена. Мне теперь наши либеральные друзья с сайта будут утверждать про негодяя Сталина и 37-й год? Так 37- год нужно в нашей стране каждые 20 лет устраивать. Видимо, это свойство русского человека: время от времени зажраться и идти на поклон к Западным правителям, поплевывая свысока на русский народ.
|
+6Сообщить модератору
|
siamsky
1004
|
№5
23.05.2018 10:00
Цитата, Воин3D сообщ. №4
Видимо, это свойство русского человека...Только это не свойство русского человека, а свойство выродившейся элиты... А так да, революцию нужно повторять регулярно, о чём русский человек в ближайшем будущем, очевидно, и вспомнит :)
|
0Сообщить модератору
|
Враг
8455
|
№6
23.05.2018 10:30
Цитата, Воин3D сообщ. №4
рассказал в интервью CNBC председатель правления ВТБ Андрей Костин....рассказал санкционный Костин. Смешно.
|
-1Сообщить модератору
|
Hazzard
7640
|
№7
23.05.2018 10:50
Цитата, Враг сообщ. №6
..рассказал санкционный Костин. Смешно
Охохо. У нас как всегда люди дальше заголовков газет не видят ничего. А я вот вижу скоординированный наезд на него по всем фронтам от Рыбки до санкций и "ножей в спину" от, на словах поддерживающих его, госструктур. Причем наша власть мочит его точно так же самозабвенно, как и Белый Дом. А разгадка одна:
Дерипаска в январе 2018 выдвинул судебный иск против Манафорта. Типа он взял и не вернул Дерипаске большую сумму денег в 2007-2014 годы. Много лет молчал и вспомнил об этом сразу после того как Манафорт осенью 2017 года стал фигурантом расследования федерального спецпрокурора Мюллера. Напомню, это расследование было главной головная болью Трампа (и во многом из-за него пришлось ужесточить позицию по России), а тут Дерипаска судебным иском к Манафорту показал, что он фактически содержал начальника предвыборного штаба будущего президента США...
Короче, кое-кто перебежал к Хиллари, причем во вред своей собственной стране. Но Костина, то да, надо за обиду Дерипаске расстрелять))) Как там товарищ Сталин в своей "Головокружение от успехов" писал: "перегибы и излишняя ретивость на местах", - и знаете глядючи на некоторых, вполне в это верится.
|
+2Сообщить модератору
|
Павел 1978
9810
|
№8
23.05.2018 13:03
Цитата, NANOBOT сообщ. №3
Его роль состоит в том, что всю прибыль от продажи нефти и газа вместо инвестиций в реальную экономику он вывел в США и на счета Центробанка.если всю прибыль ввалить в экономику, то полезет
инфляция, а половину скоммуниздят. Дозировать надо.
Кудрин всё верно делал, имхо.
Если бы не подушка, то в 2008 и 2014 мы могли знатно втухнуть.
А так отделались легким испугом.
|
0Сообщить модератору
|
siamsky
1004
|
№9
23.05.2018 13:40
если всю прибыль ввалить в экономику, то полезетТипичное монетаристское заблуждение! В реальности - всё будет наоборот - снижение цен и рост производительности труда.
Объясню: во первых, прибыль обеспечена продуктом или добавленной стоимостью (это безынфляционные деньги, не эмиссионые), во-вторых, госзаказ загружает существующие мощности, что снижает производственные издержки на единицу продукции и, соответсвенно, цены; в-третьих, инвестиции в основной капитал - это рост конкуренции на внутреннем рынке. Ну и в каком месте здесь инфляция? Только снижение цен и рост благосостояния.
а половину скоммуниздятЕсть хороший сталинский, да и китайский, опыт борьбы с коммунизДами - расстрел с конфискацией. КоммунизДы в этом случае имеют свойство очень быстро заканчиваться...
Если бы не подушка...Лучшая подушка - это собственная развитая промышленность, а не американские долговые фантики. И почему американцы не боятся инфляции? Вбухивают себе триллионы в науку и реиндустриализацию и живут в самой технологически развитой стране...
А так отделались легким испугом.Лёгкий (большой?) испуг ещё впереди. Подушка будет проедена (или арестована), а собственные подушки производить не научились...
|
-1Сообщить модератору
|
VK
1026
|
№10
23.05.2018 15:34
главный вред гайдар-кудринской политики в стремлении максимально либерализовать рыночные отношения.
Я против либерализма в экономике ничего не имею, если речь идёт о конкуренции на мировом уровне, скажем, в атомной энергетике и торговле оружием. Там где мы более-менее сильны.
Я тремя руками за максимально открытые рынки и жесткую конкуренцию между всякими БМВ и Мерседес. Но любой минимально грамотный экономист знает чем оборачивается либерализация отношений между индустриально развитыми и развивающимися экономиками.
Экономика как ребенок, ей можно и нужно давать свободу, но по мере её взросления. После того как экономическую систему СССР разрушили чисто политическими инструментами, необходим был (и сейчас) инкубационный период для того, что бы отрасли набрали силу.
И так же любой экономист должен знать причины экономических побед Англии над Испанией и Португалией, Американского Севера над Югом. Кудринская политика копирует стратегию тех, кто потерпел поражение. Не верю, что он дурак. Он осознанно ведёт РФ в позицию сырьевого придатка.
|
+1Сообщить модератору
|
VK
1026
|
№11
23.05.2018 15:52
Бывают и другие Кудрины.
В возглавляемом Кудриным подразделении Sberbank CIB работал Александр Фэк — автор критических отчетов о «Роснефти» и «Газпроме». В майском докладе, где он был одним из авторов, высказывалось утверждение, что компания работает в интересах своих подрядчиков, а не акционеров. Фэк был уволен из Sberbank CIB накануне, 22 мая.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/23/05/2018/5b054e9e9a7947c88018c8bf?utm_source=gismeteo&utm_medium=news&utm_campaign=gism_top1
Пострадал за правду.
|
0Сообщить модератору
|
Hazzard
7640
|
№12
23.05.2018 16:02
Цитата, VK сообщ. №11
В майском докладе, где он был одним из авторов, высказывалось утверждение, что компания работает в интересах своих подрядчиков, а не акционеров
Так хорошо же. Прибыль генерируется не в сырьевом секторе, а в обрабатывающей промышленности. Ведь используется мировой корпоратиный или еще более укрупненно советский опыт строительства высокоинтегрированных вертикальных экономических структур, в которых убыточность одного из звеньев компенсируется общей синергетикой производства от добычи сырья до выпуска конечной продукции. В СССР электричество стило 2 копейки за киловатт, существовали планово-убыточные предприятия и даже целые сектора, но экономика, как совокупность таких вертикальных структур, использовала их убыточность её обратной стороной: убыток сырьевой структуры подразумевал высокую доходность перерабатывающей и производящей... Или опять не так?
|
0Сообщить модератору
|
VK
1026
|
№13
23.05.2018 16:12
Цитата, Hazzard сообщ. №12
Так хорошо же. Прибыль генерируется не в сырьевом секторе, а в обрабатывающей промышленности
Подрядные организации как правило не крупные. Их не проверяют так тщательно, как ПАО.
Кудрин просто намекнул на то, что через подрядные организации менеджмент компаний выводит бабло за откаты или долю в бизнесе. Именно за это его уволили.
У меня родственница работает в одной дочке московской компании. Поставляют оборудование для шахт. Так, говорит, ни один вопрос без откатов не решить даже в частных компаниях, вроде дочек Белона, Евраза. Чего говорить про государственные компании.
А когда тыришь, то прямая мотивация прятать там, где не найдут и не достанут, т.е. за границей.
Порочная система.
|
0Сообщить модератору
|
Hazzard
7640
|
№14
23.05.2018 16:29
Цитата, VK сообщ. №13
Так, говорит, ни один вопрос без откатов не решить даже в частных компаниях, вроде дочек Белона, Евраза. Чего говорить про государственные компании.
Дану?))) Вот удивили. "Безоткатных" компаний в мире единицы. Крупных - ноль. Я, например, точно знаю кто и сколько у меня в снабжении берет и у кого. И это не страшно. Зачастую адекватные откаты в 10-15% даже полезны, особенно в крупняке, ибо заставляют быстрее крутиться шестеренки, да создают обоюдную заинтересованность на нижних этажах.
Другое дело гнилейший Газпром, чем больше денег подрядчики вытянут у этой конторы, тем меньше будет потрачено неизвестно куда и на что. Тот же Стройтрансгаз, хоть и со своими тараканами на порядок адекватнее.
|
0Сообщить модератору
|
VK
1026
|
№15
23.05.2018 16:53
Цитата, Hazzard сообщ. №14
чем больше денег подрядчики вытянут у этой конторы, тем меньше будет потрачено неизвестно куда и на что
ну в мире вашей логики наверное. А я думаю, что Газпрому имеет смысл гасить кредиторку и повышать дивиденды. 50% которых пойдёт напрямую государству, а ещё 13% заберут с дивидендов прочим лицам. Итого 63%.
Снижение кредиторки, положительно повлияет на стоимость новых заимствований и цену акций, что может увеличить стоимость пакета акций, принадлежащих государству в в 2-3-10 раз. Газпром при своём гигантизме стоит относительно мало именно из-за указанных проблем и коррупции.
|
0Сообщить модератору