Глава Генштаба обсудил с коллегой из Лаоса военное сотрудничество



Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов встретился с коллегой из Лаоса генерал-полковником Сувон Лыагбунми, в ходе встречи обсуждалось военное сотрудничество между странами, сообщает Минобороны РФ.

"22 мая 2018 года состоялась встреча начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с заместителем министра обороны - начальником генерального штаба Народной Армии Лаоса генерал-полковником Сувон Лыагбунми", - говорится в сообщении.

В ходе беседы обсуждалось текущее состояние и перспективы развития российско-лаосского военного сотрудничества, рассказали в российском военном ведомстве.

"Встреча прошла в дружественной атмосфере и продемонстрировала обоюдное стремление на дальнейшее наращивание многопланового взаимодействия по линии вооруженных сил двух стран", - отметили в Минобороны.