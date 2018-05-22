Глава Генштаба обсудил с коллегой из Лаоса военное сотрудничество
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Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов встретился с коллегой из Лаоса генерал-полковником Сувон Лыагбунми, в ходе встречи обсуждалось военное сотрудничество между странами, сообщает Минобороны РФ.
"22 мая 2018 года состоялась встреча начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с заместителем министра обороны - начальником генерального штаба Народной Армии Лаоса генерал-полковником Сувон Лыагбунми", - говорится в сообщении.
В ходе беседы обсуждалось текущее состояние и перспективы развития российско-лаосского военного сотрудничества, рассказали в российском военном ведомстве.
"Встреча прошла в дружественной атмосфере и продемонстрировала обоюдное стремление на дальнейшее наращивание многопланового взаимодействия по линии вооруженных сил двух стран", - отметили в Минобороны.
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22.05.2018
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