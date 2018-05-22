Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Швабе" представил доклад о диверсификации производства на предприятиях ОПК

23.05.2018 Ростех 749 0
0
Понравилась новость?
 0
Холдинг "Швабе"
Холдинг "Швабе".
Источник: Александр Уткин

Руководитель направления гособоронзаказа, военно-технического сотрудничества и взаимодействия с властью холдинга "Швабе"[/i][i] Госкорпорации Ростех рассказал о создании высокотехнологичных центров онкологии и биофотоники в составе консорциумов с вузами и научными институтами. Этому был посвящен его доклад на заседании комитета Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК.

Выездное заседание прошло 18 мая на площадке Южно-Российского государственного политехнического университета им. М.И. Платова. Участники собрались, чтобы обсудить механизмы формирования консорциумов в рамках проектов диверсификации ОПК.

Выступая с докладом, заместитель генерального директора "Швабе" по гособоронзаказу, военно-техническому сотрудничеству и взаимодействию с властью Дмитрий Жидков рассказал о ключевых проектах по конверсии оборонных производств, которые холдинг реализует в консорциуме с ведущими образовательными и научными учреждениями России.

"Такой механизм кажется нам приоритетным при организации сотрудничества с учебными заведениями и исследовательскими организациями. Это и развитие новых бизнес-направлений, и закрытие недостающих компетенций за счет привлечения дополнительных ресурсов, и, главным образом, формирование основ долгосрочного партнерства. Отмечу, что в числе ключевых проектов "Швабе" два реализуются именно в составе консорциума", – отметил Дмитрий Жидков.

Первый проект – создание модульного центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии в Приморье. Реализуется на базе Дальневосточного федерального университета. Это высокотехнологичный медицинский центр для ранней диагностики и профилактики онкозаболеваний. Введение его в эксплуатацию позволит значительно снизить смертность от рака, а также в целом повысить качество и доступность специализированной помощи.

Второй проект – Центр по биофотонике, где "Швабе" сотрудничает сразу с несколькими отечественными научно-исследовательскими институтами. Биофотоника – область науки, направленная на продление и улучшение качества жизни человека. Проект предполагает создание структуры комплексного межотраслевого развития биофотоники с привлечением научных и производственных организаций.

Сегодня "Швабе" сотрудничает более чем с 20 вузами по всей России. На предприятиях холдинга действует 11 профильных для кафедр, где готовят специалистов разного профиля. В рамках развития гражданских направлений проводится совместная работа с Фондом "Сколково" и Фондом перспективных исследований.
22.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Ростех
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
СКОЛКОВО
ФПИ
Швабе ОАО
Проекты
Военные учения
Гособоронзаказ
ИТ
Медицина

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.05 22:58
  • 24
В войсках ждут модернизированный ЗРК "Панцирь СМ". В чем новшества?
  • 23.05 22:06
  • 40
Источник: Россия построит еще шесть атомных стратегических подлодок класса "Борей-А"
  • 23.05 21:50
  • 9
Старый F-15 посчитали убийцей Су-57
  • 23.05 21:31
  • 7
Найден способ снижения втрое трудоемкости производства "Ангары"
  • 23.05 21:19
  • 1
Сирия выпустила сто ракет по израильским самолетам
  • 23.05 21:16
  • 1
США предложили Израилю приобрести дополнительную эскадрилью истребителей F-15
  • 23.05 20:48
  • 10
"Юрий Долгорукий" запустил четыре "Булавы" по полигону на Камчатке
  • 23.05 20:35
  • 16
Кто заменит Warthog? Бывшие офицеры ВВС полагают, что сверхлегкий штурмовик.
  • 23.05 19:12
  • 15
Более десяти образцов. На базе БМД-4М создадут новые боевые машины
  • 23.05 18:38
  • 6
Французский поцелуй авиапрома
  • 23.05 18:25
  • 1
Количество обучающихся в России узбекских военных можно увеличить в разы - Шойгу
  • 23.05 17:54
  • 64
Дурные предчувствия
  • 23.05 17:48
  • 14
Первый плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" прибыл в Мурманск
  • 23.05 17:07
  • 6
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 23.05 16:53
  • 15
Кудрин рассказал о своей роли в создании новейших вооружений
другие обсуждаемые темы