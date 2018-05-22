"Швабе" представил доклад о диверсификации производства на предприятиях ОПК



Холдинг "Швабе".

Источник: Александр Уткин Холдинг "Швабе".Источник: Александр Уткин

Руководитель направления гособоронзаказа, военно-технического сотрудничества и взаимодействия с властью холдинга "Швабе"[/i][i] Госкорпорации Ростех рассказал о создании высокотехнологичных центров онкологии и биофотоники в составе консорциумов с вузами и научными институтами. Этому был посвящен его доклад на заседании комитета Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК.

Выездное заседание прошло 18 мая на площадке Южно-Российского государственного политехнического университета им. М.И. Платова. Участники собрались, чтобы обсудить механизмы формирования консорциумов в рамках проектов диверсификации ОПК.

Выступая с докладом, заместитель генерального директора "Швабе" по гособоронзаказу, военно-техническому сотрудничеству и взаимодействию с властью Дмитрий Жидков рассказал о ключевых проектах по конверсии оборонных производств, которые холдинг реализует в консорциуме с ведущими образовательными и научными учреждениями России.

"Такой механизм кажется нам приоритетным при организации сотрудничества с учебными заведениями и исследовательскими организациями. Это и развитие новых бизнес-направлений, и закрытие недостающих компетенций за счет привлечения дополнительных ресурсов, и, главным образом, формирование основ долгосрочного партнерства. Отмечу, что в числе ключевых проектов "Швабе" два реализуются именно в составе консорциума", – отметил Дмитрий Жидков.

Первый проект – создание модульного центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии в Приморье. Реализуется на базе Дальневосточного федерального университета. Это высокотехнологичный медицинский центр для ранней диагностики и профилактики онкозаболеваний. Введение его в эксплуатацию позволит значительно снизить смертность от рака, а также в целом повысить качество и доступность специализированной помощи.

Второй проект – Центр по биофотонике, где "Швабе" сотрудничает сразу с несколькими отечественными научно-исследовательскими институтами. Биофотоника – область науки, направленная на продление и улучшение качества жизни человека. Проект предполагает создание структуры комплексного межотраслевого развития биофотоники с привлечением научных и производственных организаций.

Сегодня "Швабе" сотрудничает более чем с 20 вузами по всей России. На предприятиях холдинга действует 11 профильных для кафедр, где готовят специалистов разного профиля. В рамках развития гражданских направлений проводится совместная работа с Фондом "Сколково" и Фондом перспективных исследований.