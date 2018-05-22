Болгария попросила спасения от России
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Военные учения НАТО Saber Guardian 17 на аэродроме Безмер, Болгария.
Источник: © REUTERS, Stoyan Nenov
Болгария попросила Евросоюз и НАТО не ослаблять свое влияние на Балканах, чтобы не допустить усиления России и Турции в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам министра обороны страны Красимира Каракачанова, политика Болгарии направлена на присоединение всех государств региона к Евросоюзу и НАТО, однако им мешают "третьи факторы". "Здесь и влияние Турции, и влияние России на Балканах", — сказал он.
Он также призвал соседей продолжать сопротивляться вмешательству со стороны. "Не смейте отказываться [от вступления в ЕС], выдержите, а коллеги в Брюсселе пусть подумают (...), если упустят Западные Балканы, то произойдет рост евроскептицизма", — добавил политик.
В феврале сообщалось, что Еврокомиссия намерена ускорить процесс присоединения к Евросоюзу стран, расположенных на западе Балканского полуострова. Речь, в частности, шла о Сербии, Македонии, Албании, Боснии и Герцеговине, а также о самопровозглашенном Косово. Летом 2017 года 29-м членом Североатлантического альянса стала Черногория.
Брюссель и Анкара подписали соглашение об ассоциации в 1963 году, в 1987-м страна подала заявку на членство в объединении, однако соответствующие переговоры начались лишь в 2005 году. Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране в июле 2016 года. Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.
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22.05.2018
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