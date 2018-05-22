"Роскосмосу" на "Эфир" потребовалось 300 миллиардов
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Стенд госкорпорации "Роскосмос" на выставке LAAD 2017.
Источник: Алексей Паньшин/ТАСС
Реализация российского проекта спутникового интернета "Эфир", который призван конкурировать с системами OneWeb и Starlink, потребует около 300 миллиардов рублей, заявил заместитель гендиректора по стратегическому развитию и инновациям компании РКС ("Российские космические системы") Евгений Нестеров. Об этом сообщает РИА Новости.
"В программе "Цифровая экономика" этот проект присутствует, его масштаб финансирования — пока только так можно говорить — это 300 миллиардов рублей. Это запуск практически 300 малых космических аппаратов, наземная инфраструктура. Детальную смету мы проработаем в ближайшие четыре месяца. Проект будет реализован в широкой кооперации с привлечением внебюджетных средств", — сказал менеджер.
По его словам, в ближайшие 3-4 месяца будет уточняться модель орбитальной группировки и бизнес-модель "Эфира". "Осенью мы будем иметь достаточно точные сметы и приступим к проектированию с нашими партнерами", — сказал Нестеров.
Облик системы, по словам замгендиректора РКС, прорабатывается более чем с 30 партнерами, включая международных. Среди основных российских партнеров — ракетно-космическая корпорация "Энергия". Пуски будут проводить на создаваемых ракетах "Союз-5". Ежегодно планируется запускать по несколько десятков спутников. В эксплуатацию система будет введена к 2025 году, срок существования каждого спутника составит 5-8 лет.
"Мы планируем, что данный проект даст толчок для наших КБ (конструкторских бюро — прим. "Ленты.ру"), наших дизайн-центров", — отметил Нестеров.
Для полного охвата спутниковым интернетом территории России требуется более 70 космических аппаратов, для всей Земли — около 300, рассказал источник информационного агентства.
Инициативу уже успели раскритиковать. Андрей Белоусов, помощник президента России Владимира Путина, полагает, что госкорпорация поздно создает систему спутникового доступа в интернет. По его мнению, "те цифры, которые (...) привели, они впечатляют на фоне нуля, но на фоне того рынка, который будет к 2022-2025 годам, это очень мало".
В мае Россия признала потерю монополии в пилотируемой космонавтике. Тогда же стало известно, что "Энергия" заморозила разработку транспортного грузового корабля повышенной грузоподъемности, а ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) в целях оптимизации прекратит в 2020 году работу "Гагаринского старта" — старейшего стартового комплекса космодрома Байконур.
В апреле в России признали отставание от США в технологиях ракетных двигателей, а также невозможность самостоятельно создавать спутники. В том же месяце источник заявил, что западные страны не хотят сотрудничать с Россией по проекту окололунной станции из-за отставания "по всем технологическим циклам изготовления космической техники".
В феврале руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что сложившаяся в "Центре Хруничева", единственном российском производителе ракет-носителей тяжелого класса, ситуация фактически не отличается от положения дел на украинском "Южмаше".
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22.05.2018
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